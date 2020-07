OnePlus Nord obtient sa première vente pop-up la semaine prochaine

OnePlus a annoncé le premier événement de vente pop-up en ligne pour le Nord.

L’entreprise a décrit plusieurs étapes à suivre pour garantir un achat.

Les utilisateurs qui ne parviennent pas à obtenir un code d’invitation recevront toujours un cadeau non spécifié.

OnePlus a finalement lancé le smartphone Nord plus tôt cette semaine, après une campagne marketing longue et excessive. Néanmoins, l’appareil ressemble à un solide mid-ranger sur papier, alors que faire si vous voulez en obtenir un?

Eh bien, la société a organisé trois tours de pré-commande limités avant la révélation. Mais si vous attendiez l’événement de lancement et que vous êtes maintenant d’accord pour en acheter un, la société a révélé qu’elle organiserait le premier événement de vente pop-up le 29 juillet. OnePlus a décrit plusieurs étapes pour entrer dans la pop en ligne du Nord -up vente file d’attente – consultez-les ci-dessous.

Créez un avatar et partagez-le sur leur compte Instagram avec le hashtag #NordPopUp. Connectez-vous à votre compte OnePlus et soumettez la publication Instagram susmentionnée pour courir la chance de gagner un code d’invitation (OnePlus dit que les 100 premiers participants sont garantis). Inscrivez-vous à leur newsletter pour que OnePlus ait votre adresse e-mail. Cette adresse sera utilisée pour vous avertir si vous gagnez un code d’invitation.

Ceux qui obtiendront un code recevront une boîte contextuelle Nord contenant le téléphone, un étui Nord Creator et une bouteille d’eau ou un sac fourre-tout. OnePlus a cependant confirmé que les personnes qui manquent un code recevront «un petit quelque chose de spécial» comme prix de consolation.

L’inscription à l’événement de vente pop-up en ligne se termine le 26 juillet (dimanche) et les codes sont envoyés les 29 et 30 juillet.

Dans tous les cas, vous obtenez un téléphone 5G plus abordable en achetant le OnePlus Nord. Le téléphone dispose d’un processeur Snapdragon 765G, de 128 Go ou 256 Go de stockage fixe, d’une caméra arrière quadruple et de deux caméras selfie. Le dernier appareil de OnePlus contient également un écran OLED 90 Hz et une batterie de 4 115 mAh avec une charge de 30 W.

