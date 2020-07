OnePlus Nord arrive officiellement aux États-Unis … mais cela pourrait être différent

Le OnePlus Nord est l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme du marché, mais les clients basés aux États-Unis n’ont pas de chance. Au moins, c’est ce que OnePlus a fait croire aux gens lorsqu’il a annoncé le téléphone plus tôt ce mois-ci.

Un smartphone OnePlus Nord arrive aux États-Unis

Parler récemment avec Filaire Avant la sortie de OnePlus Nord, le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, a révélé pour la première fois son intention de lancer un smartphone de marque Nord aux États-Unis plus tard cette année.Les détails des plans américains n’ont pas été fournis, mais l’appareil en question a gagné » Ce sera forcément le OnePlus Nord qui a été annoncé il y a une semaine. Au lieu de cela, il pourrait s’agir d’un produit non annoncé qui portera également la marque.

Si ce dernier s’avère vrai, cela signifierait que OnePlus Nord pourrait éventuellement devenir une toute nouvelle gamme de smartphones plutôt qu’un seul appareil, ou peut-être même une sous-marque OnePlus entièrement distincte.

Bien que l’on ne sache pas quel type d’appareil le modèle américain pourrait être, les consommateurs ont tendance à acheter des smartphones plus chers en raison des innombrables promotions des opérateurs. Peut-être que le Nord non annoncé pourrait concurrencer le LG Velvet dans le segment de 500 à 600 $ et saper le prochain iPhone 12.

Cette stratégie, bien que pure spéculation à ce stade, signifie que le OnePlus 8T de nouvelle génération pourrait ne pas arriver aux États-Unis. Au lieu de cela, OnePlus pourrait se concentrer sur la vente du prochain OnePlus 8T Pro et du téléphone OnePlus Nord sans nom.