OnePlus Nord 5G vs Galaxy A71 5G vs iPhone SE: comparaison des spécifications

Maintenant que le OnePlus Nord est enfin officiel, il est temps de voir comment il se compare à d’autres téléphones comparables.

Nous avons choisi le Samsung Galaxy A71 5G car aux États-Unis, il utilise la même puce, et l’iPhone SE car, eh bien, c’est le téléphone le plus proche qu’Apple a à offrir en ce moment en termes de prix. De toute évidence, avec un appareil iOS dans le mélange, la comparaison devient moins de pommes à pommes et plus de pommes à oranges, mais il convient quand même de noter ce que vous obtenez pour votre argent. En Europe, où le OnePlus Nord est destiné, le téléphone commence à 399 euros (environ 460 dollars), tandis qu’Apple vend l’iPhone SE à 467 euros (environ 540 dollars). Cela étant dit, examinons les fiches techniques des trois téléphones et voyons quoi.

Là où le OnePlus Nord gagne

Afficher

Bien que nous n’ayons pas eu la chance de prendre l’affichage du OnePlus Nord à travers nos benchmarks, nous lui donnons la victoire en raison des deux écrans OLED de la liste, il a celui avec le taux de rafraîchissement de 90Hz. Nous aimons également le fait qu’il soit un peu plus petit que le Galaxy A71 qui repousse les limites de la prise de confort.

Mémoire

8 est plus de 6 et certainement plus de 3, que dire d’autre? Oui, les iPhones ont besoin de moins de RAM, bien sûr, la différence ne reflète pas les performances. Mais encore, ça ne fait jamais de mal d’avoir plus de mémoire.

Charge rapide

OnePlus suit sa propre voie en matière de charge rapide, en s’appuyant sur un ampérage élevé plutôt que sur une tension élevée. Le Nord prend en charge une charge de 30 W, 5 W de plus que celui du Galaxy A71, nous lui donnons donc l’avantage dans cette catégorie.

Caméras selfie

Une toute autre caméra selfie! À moins que les images ne soient totalement inacceptables, ce qui est peu probable, le choix de deux caméras pour vos selfies fait du OnePlus Nord le gagnant incontestable.

Où le Samsung Galaxy A71 gagne

Caméras principales

Le vainqueur incontesté de cette catégorie sera révélé une fois que les échantillons de tous les téléphones auront été comparés, mais en termes de matériel, le Galaxy A71 obtient la première place. Il a un capteur principal plus grand, un capteur ultra-large plus grand et un capteur macro plus grand. Bien sûr, de nos jours, il ne s’agit pas uniquement de pixels, mais c’est toujours ce que la plupart des personnes qui ne connaissent pas les appareils photo de smartphone utilisent pour porter un jugement.

Vie de la batterie

Une autre catégorie qui doit être testée avant le verdict final. Cependant, avec sa batterie plus grosse et son manque de taux de rafraîchissement de 90 Hz, le Galaxy A71 durera probablement plus avec une seule charge que le OnePlus Nord. Et l’iPhone SE? Eh bien … disons simplement que ce n’est même pas proche, même s’il a un écran beaucoup plus petit.

Là où l’iPhone SE gagne

Performance

Il est temps pour l’iPhone SE de donner un coup de pied. Le SoC A13 Bionic d’Apple bat facilement le Snapdragon 765G de Qualcomm. La part de ces performances que vous pouvez utiliser avec le SE est une autre question, mais vous l’avez et cela permettra au téléphone de fonctionner correctement pour les années à venir.

Chargement sans fil

Le chargement sans fil est une fonctionnalité indéniablement utile qui est souvent réservée aux téléphones haut de gamme, mais Apple l’a insérée dans son téléphone économique. Bien joué. Pas grand chose à dire, les autres téléphones ne l’ont tout simplement pas.

Compacité

Ce n’est pas nécessairement un plus pour tout le monde, mais cela compte pour beaucoup. L’iPhone SE est petit, facile à tenir et à atteindre toutes les parties de l’écran et se glisse presque imperceptiblement dans les poches.

Appleness

Cette section englobe de nombreuses choses. De l’intangible comme le facteur iPhone à des avantages assez importants. Des choses comme la prise en charge logicielle qui est deux fois ou plus longue que celle des téléphones Android ou l’accès à des parties exclusives de l’écosystème Apple comme l’Apple Watch, par exemple. Pour certaines personnes, même s’il s’agissait de la seule victoire de l’iPhone SE, ils le choisiraient toujours par rapport au OnePlus Nord et au Galaxy A71.

Et la 5G?

C’est une victoire pour le OnePlus Nord et le Galaxy A71. Contrairement à l’iPhone SE, les deux autres téléphones prennent en charge la connectivité 5G, qui, comme on nous le dit souvent, est l’avenir de la communication sans fil. Et même si ce n’est peut-être pas aussi répandu à l’heure actuelle, il augmente rapidement et bientôt il sera à peu près partout où vous allez. Et quel que soit le nombre de mises à jour logicielles de l’iPhone SE, il ne pourra jamais obtenir la 5G.

Conclusion

Bien que nous n’ayons pas les données solides pour le prouver, les victoires du Galaxy A71 sur le OnePlus Nord peuvent être considérées comme marginales. Et bien que le OnePlus ne le piétine pas exactement non plus. Un décideur entre les deux pourrait être le logiciel. Bien que l’OxygenOS de OnePlus ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que One UI de Samsung, il est beaucoup plus léger et rendra le OnePlus Nord plus vif que l’A71, en particulier après un an ou deux d’utilisation. À nos yeux, le OnePlus Nord est clairement le gagnant si vous avez accès aux deux.

Et si vous êtes coincé entre le OnePlus Nord et l’iPhone SE? Eh bien, si vous n’avez pas d’autres appareils Apple, c’est un choix assez facile: le OnePlus. Mais si vous êtes dans l’écosystème Apple avec les deux pieds, eh bien, nous doutons que le Nord suffira à vous éloigner. Pourtant, cela vaut la peine d’être considéré.