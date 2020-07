OnePlus lance un programme de test Nord très limité aux États-Unis et au Canada

OnePlus accepte désormais les inscriptions à un programme Nord Beta aux États-Unis et au Canada.

Seules 50 personnes seront acceptées et devront fournir des commentaires et des critiques.

Cela pourrait façonner l’avenir des téléphones Nord en Amérique du Nord.

Le OnePlus Nord n’est pas officiellement disponible en Amérique du Nord, mais il existe un moyen d’en essayer un – si vous faites partie d’un très petit groupe de test.

Comme promis, OnePlus lance un programme bêta Nord qui permettra à 50 personnes aux États-Unis et au Canada de tester le nouveau téléphone de milieu de gamme. Si vous vous inscrivez et que vous êtes choisi (en fonction de vos compétences en rédaction et en médias), vous fournirez des commentaires et une évaluation pour vous aider à déterminer où va la ligne Nord «dans le futur». Certains utilisateurs pourront conserver leur téléphone, tandis que d’autres devront rendre le leur après une période indéterminée.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 juin à 22 h 30, heure de l’Est. OnePlus annoncera ses sélections le 4 août, et les critiques seront publiées avant le 31 août. Vous saurez si vous pouvez conserver votre Nord d’ici la fin du mois d’août. Vous n’avez pas besoin d’être propriétaire d’un téléphone OnePlus ou de participer à ses forums, et cela peut même fonctionner à votre avantage. La société encourage les évaluations «originales, créatives et impartiales» qui incluent des comparaisons de performances avec le matériel rival.

Lire la suite: OnePlus Nord pratique: les nouveaux départs sont familiers

Ce n’est pas un cadeau. En plus des exigences de rétroaction et de la propriété limitée, OnePlus a averti que les téléphones sont des modèles européens manquant de certaines bandes de fréquences LTE sur AT&T et T-Mobile. Votre connexion peut tomber en 3G ou être irrégulière dans certaines régions d’Amérique du Nord. OnePlus souhaite toujours que les gens examinent la qualité du signal, même dans cet esprit.

Pourtant, ce test pourrait être particulièrement important. OnePlus avait précédemment déclaré que la gamme Nord pourrait s’étendre aux États-Unis avec de futurs modèles, et que l’apport du programme bêta jouera probablement un rôle important dans la conception de tous les futurs appareils. Les efforts que vous déployez en tant que testeur pourraient porter leurs fruits pour des générations de téléphones à venir.