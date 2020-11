OnePlus India propose désormais une réduction modeste mais bienvenue pour les étudiants

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

OnePlus a lancé son programme Education Benefits en Inde.

Cela offre de petites réductions sur les téléphones, téléviseurs et accessoires OnePlus.

Les téléphones OnePlus sont déjà à des prix compétitifs en Inde par rapport aux prix en Europe et en Amérique du Nord. Mais que faire si vous souhaitez réduire un peu plus le prix de vente au détail?

Eh bien, le fabricant a maintenant lancé OnePlus Education Benefits en Inde, offrant des réductions exclusives aux étudiants et aux enseignants de l’enseignement supérieur. Plus précisément, OnePlus indique que les réductions s’appliquent aux étudiants et aux enseignants de 760 universités et 38 498 collèges.

Ne vous attendez pas à des réductions de prix majeures, car vous n’êtes éligible qu’à une réduction de 5% sur les accessoires OnePlus (y compris l’audio et les étuis) et à une réduction de 1000 Rs (~ 13 $) sur un smartphone ou un téléviseur OnePlus.

Pour profiter de l’offre et recevoir le bon, vous devrez vérifier votre statut d’étudiant / enseignant via le service Student Beans. Le bon est valable pour une année civile et peut être appliqué après le départ.

OnePlus ajoute que le bon ne peut être réclamé qu’une seule fois. Cela signifie probablement que vous ne pouvez acheter qu’un téléphone, un téléviseur ou un accessoire à prix réduit plutôt qu’un de chaque. Dans tous les cas, vous pouvez consulter la page des avantages OnePlus Education via le bouton ci-dessous.