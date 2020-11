OnePlus facilite la vie de ceux qui voyagent en avion

OnePlus a annoncé l’autre jour une fonctionnalité plutôt intéressante, parfaite pour les voyageurs qui se retrouvent assez souvent à l’aéroport. Et à l’aéroport, vous finissez par vous précipiter, enregistrer vos bagages, essayer de gérer vos bagages à main, vous soucier de la distance sociale et plus encore. Donc, si vous voyez que la batterie de votre combiné a besoin d’une charge rapide, vous devez courir partout à la recherche d’une prise ouverte. D’une certaine manière, c’est comme cette publicité emblématique de wallhugger que Samsung a créée pour le Galaxy S5 qui incluait le mode d’économie d’énergie Ultra.

Mais OnePlus a créé une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de téléphones OnePlus compatibles de trouver rapidement les bornes de recharge de l’entreprise à l’aéroport où ils pourront se mettre sous tension. Les balises intégrées aux stations créent une notification sur leurs téléphones OnePlus leur indiquant où elles peuvent trouver la station de charge la plus proche de leur emplacement et à quelle distance elle se trouve. À l’heure actuelle, le service n’est disponible qu’à l’aéroport indien de Bangalore, et il sera bientôt lancé à l’aéroport de Delhi dans le même pays. À terme, nous espérons voir la borne de recharge OnePlus dans les aéroports situés dans d’autres pays, y compris ceux des États-Unis.

Les bornes de recharge OnePlus sont annoncées

La fonctionnalité doit être activée sur un téléphone OnePlus et elle peut être désactivée pendant une période de 6 heures si les notifications deviennent trop gênantes.

Tous les utilisateurs OnePlus ne voient pas l'intérêt d'offrir la borne de recharge. Un membre de la communauté OnePlus utilisant la poignée HarshKK14 a écrit: « Je ne veux pas décourager l'initiative, mais pourquoi de telles bornes de recharge sont-elles nécessaires? Au moins pourquoi à l'aéroport. Il y a de nombreuses bornes de recharge à l'aéroport. Pourquoi une station de charge OnePlus spéciale? Ces bornes de recharge peuvent être utiles pour le marketing car elles capteront sûrement une certaine attention envers la marque. Sinon, je ne peux pas comprendre le fait d'avoir des coûts supplémentaires sur ces derniers. Au lieu de cela, offrez aux utilisateurs des incitations financières. »

Les spécifications relatives aux stations de charge n’ont pas été publiées, mais il serait très utile qu’elles incluent la prise en charge du système de charge rapide Warp de OnePlus. En cas de précipitation alors que les gens sont inévitablement à l’aéroport, il serait logique de permettre aux utilisateurs de OnePlus d’accéder à des vitesses de charge Warp qui pourraient charger la batterie de leur téléphone à 50% en quelques minutes.