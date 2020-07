OnePlus dit que le 5G Nord pourrait finir par arriver aux États-Unis

OnePlus a parcouru un long chemin depuis la OnePlus One est sorti en avril 2014. Et la dernière création de l’entreprise, le milieu de gamme OnePlus Nord a déjà vendu trois séries de précommandes différentes. En période pré-pandémique (vous vous souvenez sûrement de ce bon vieux temps), la société allait créer un pop-up store pour vendre des unités supplémentaires avant le lancement officiel. Étant donné que l’ouverture d’une boutique pop-up physique n’est tout simplement pas possible pour le moment, OnePlus va planifier-B.

Le OnePlus Nord pourrait arriver aux États-Unis



Comme pour le OnePlus 8 /8 Pro, la société va proposer une expérience « Online Pop-up » pour le Nord. Cela aura probablement lieu après l’introduction officielle du téléphone via un événement AR en ligne la semaine prochaine. L’idée est de recréer virtuellement les pop-up stores physiques et de fournir aux personnes intéressées un accès rapide au OnePlus Nord. Nous nous attendons à ce qu’une boîte spéciale soit offerte à ceux qui achètent le OnePlus Nord à partir de la fenêtre en ligne, avec un étui, un carnet de croquis et des autocollants.

Gagnez l’une des 10 premières unités OnePlus Nord fabriquées

Selon des rumeurs, le OnePlus Nord serait équipé d’un écran AMOLED fluide de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La plate-forme mobile Snapdragon 765 / G qui devrait alimenter le téléphone est livrée avec une puce de modem 5G intégrée. Il y a deux selfie-snappers devant; l’un pèse 32MP et l’autre est un appareil photo ultra-large à 105 degrés. Sur Instagram, un teaser animé réalisé par le constructeur affiche quatre caméras à l’arrière de l’appareil à l’intérieur d’un module placé verticalement à l’arrière. « Si vous n’aimez pas les caméras », dit OnePlus, « nous avons vraiment foiré. » Une batterie 4115mAh gardera les lumières allumées et sera associée à un chargeur Warp 30W.

Le modèle original OnePlus Nord ne devait pas être proposé aux États-Unis, bien que la société ait initialement déclaré que tous les téléphones suivants de la gamme arriveront en Amérique. Mais alors que nous mettions la touche finale à cette histoire, le responsable de la stratégie européenne de l’entreprise a dit quelque chose d’intéressant. Tuomas Lampen a déclaré à Tom’s Guide que l’Europe et l’Inde seront un test pour voir combien il y a de demande pour le Nord. Et si la demande pour les modèles est suffisante, le Nord pourrait finir par se lancer aux États-Unis. Compte tenu de la demande de précommandes que nous avons vue, nous dirions que les chances que le téléphone arrive en Amérique semblent très bonnes.



Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez voir le dévoilement basé sur AR du Nord. Tout d’abord, vous devrez visiter l’App Store ou le Google Play Store. Assurez-vous de porter un masque et de maintenir une distance sociale lors de vos achats. Installez l’application OnePlus Nord AR appropriée en fonction de si vous utilisez un appareil exécutant iOS ou une qui fonctionne avec Android. Ouvrez l’application le 21 juillet pour voir l’événement.

Pendant ce temps, un nombre limité de consommateurs ont reçu une invitation physique pour voir le dévoilement et si l’un d’entre eux, vous pouvez commencer à expérimenter la RA avant le 21 juillet en retirant le téléphone en carton à l’intérieur de l’invitation. Scannez le code QR à l’aide de l’application appareil photo native de votre téléphone ou de toute application qui se chargera de cette tâche. Une fois le code scanné, vous pouvez regarder le compte à rebours jusqu’au dévoilement.



Si vous utilisez l’application pour voir le dévoilement du Nord, OnePlus vous suggère de trouver un endroit confortable pour voir le flux et que l’appareil que vous utilisez a été complètement chargé. Comme vous regardez probablement l’événement depuis chez vous, le fabricant dit que vous devez vérifier que votre Wi-Fi est activé et que le volume est activé ou que vos écouteurs sont allumés.