OnePlus distribue les dix premiers smartphones Nord 5G via Twitter

OnePlus a réussi à créer une quantité incroyable de battage médiatique autour de son prochain téléphone OnePlus Nord en révélant lentement de petits détails sur la conception et les fonctionnalités de son prochain appareil. Si votre intérêt a été piqué, vous serez ravi d’apprendre que la société offre aux fans une chance de gagner un appareil Nord édition spéciale via son canal officiel de médias sociaux. OnePlus a tweeté une image partielle du Nord ainsi qu’une annonce de cadeau pour dix des premiers téléphones OnePlus Nord en production. Chaque appareil aura un numéro gravé dans le dos comme preuve de son statut d’édition spéciale.

Pour participer au concours, vous devrez retweeter et aimer la publication, puis remplir un formulaire en ligne. Il semble que toute personne âgée de plus de 18 ans puisse recevoir une entrée, bien que des documents de voyage à Paris soient apparemment également nécessaires pour être éligibles, pour une raison quelconque.

Le cadeau acceptera évidemment les inscriptions jusqu’au 21 juin, date de lancement officielle de Nord, arrive. Les dix gagnants seront annoncés à la même date, après l’événement de lancement. Le tweet a déjà amassé plus de 16 000 retweets et près de 19 000 likes, montrant la quantité de battage médiatique qui se profile derrière le plus récent mid-ranger de l’entreprise.

L’image incluse n’inclut aucun autre détail que le logo OnePlus et les côtés légèrement incurvés, mais les fuites abondantes qui ont fait surface au cours des dernières semaines laissent peu à l’imagination, et même les annonces de spécifications sont susceptibles d’être presque superficielles.

Spécifications et fuites OnePlus Nord

Le OnePlus Nord devrait avoir Spécifications impressionnantes pour son prix bas, qui pourrait commencer à 299 $, y compris un chipset Snapdragon 765G, 8 ou 12 Go de RAM et un écran Fluid AMOLED de 6,4 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré.

OnePlus met également évidemment beaucoup l’accent sur les systèmes de caméra du téléphone, avec une configuration de caméra à quatre objectifs ornant le dos de l’appareil. Le tireur principal de 48 mégapixels arbore une stabilisation optique de l’image, tandis que des caméras grand angle, macro et de détection de profondeur supplémentaires complètent les prouesses photographiques du téléphone. Sur la face avant, le Nord propose un selfie shooter 32MP et un objectif ultra large 105 ° pour les selfies de groupe.

Il y a aussi une batterie de 4 115 mAh et la charge 30T Warp de OnePlus pour garder le spectacle sur la route aussi longtemps que possible et aussi rapidement que possible. Tout bien considéré, le Nord s’annonce comme une sortie phare de l’année, surtout si l’on considère que ses concurrents les plus comparables sont le joli mais décevant cher LG Velvet, ou le prochain Pixel 4a, qui a été retardé à plusieurs reprises cette année. .

Le Nord rappelle également les propres idéaux de OnePlus au début de la société, quand il a fait ses débuts avec le OnePlus One et a menacé les grands joueurs avec son premier «Flagship Killer». Sur plusieurs années, les prochains appareils OnePlus sont passés lentement de bons appareils à d’excellents prix à d’excellents appareils à de bons prix.

Avec le OnePlus Nord, la société essaie apparemment de récupérer le segment de milieu de gamme supérieur avec un package à prix attractif et riche en fonctionnalités. Malheureusement, les États-Unis ne sont évidemment pas Le marché cible de Nord, car l’appareil ne sera pas commercialisé ici, mais les possibilités sont apparemment encore ouvertes pour de futures itérations de l’appareil.

Cependant, le cadeau spécial semble également être ouvert aux États-Unis, ce qui signifie que cela pourrait être le seul moyen officiel de mettre la main sur un pour le moment. En tout cas, ce sera excitant de voir le Nord faire ses débuts officiels le 21. Et hé, les cadeaux s’ouvrent pour les six jours d’ici là, alors tirez votre tir pendant que vous le pouvez.