OnePlus confirme que le produit phare Snapdragon 888 arrive au premier semestre 2021

OnePlus 8T Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

OnePlus a confirmé qu’il lancerait un produit phare Snapdragon 888 au premier semestre 2021.

Cela marque la continuation d’une tradition de sortie de plusieurs années pour la marque.

Xiaomi, Oppo et Realme ont également présenté les détails phares du Snapdragon 888.

Qualcomm a révélé quelques détails concernant son nouveau processeur phare Snapdragon 888, et nous nous attendons à ce qu’il alimente une multitude de smartphones haut de gamme en 2021.

Maintenant, une vidéo officielle OnePlus publiée sur le site Web du Snapdragon Tech Summit a révélé que OnePlus lancera un produit phare de Snapdragon 888 au premier semestre 2021.

«Nous pensons que l’innovation technologique de cette plate-forme phare dans la 5G, les jeux, la caméra et d’autres aspects contribuera au lancement du produit phare haut de gamme par OnePlus au premier semestre de l’année prochaine», a déclaré un dirigeant dans le vidéo.

Il n’est pas surprenant d’entendre que OnePlus travaille sur un produit phare Snapdragon 888 prévu pour cette fenêtre de sortie, comme c’est une tradition depuis des années maintenant. Mais il est néanmoins intéressant d’obtenir cette confirmation de la part de la marque elle-même. Nous nous attendons à ce que la firme lance les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Qui d’autre travaille sur les produits phares du Snapdragon 888?

OnePlus n’est pas la seule marque à confirmer les détails concernant un téléphone Snapdragon 888 pour l’année prochaine. Realme a taquiné les détails et les images de son smartphone Race. Xiaomi a également noté que le Mi 11 avec Snapdragon 888 serait lancé «très bientôt», Redmi GM Lu Weibing ajoutant que la sous-marque Redmi l’offrirait également.

Oppo a également déclaré dans une vidéo officielle que son prochain produit phare Find X sera alimenté par le SoC et sera lancé au premier trimestre de 2021. La marque a précédemment confirmé que le Find X3 offrirait un support complet pour les couleurs 10 bits.

Sinon, Qualcomm a montré un graphique sur scène hier (voir ci-dessus), nommant plus de partenaires d’appareils. Les noms les plus connus sont Asus, Black Shark, Nubia, LG et Vivo.

Il convient de noter que des noms tels que Google, Samsung et Sony manquent, mais nous ne lirions pas trop loin. Par exemple, l’édition 2019 de ce graphique ne répertorie pas Google, Realme ou Sony, mais seul Google n’a pas réussi à livrer un téléphone de la série Snapdragon 865 en 2020.

