OnePlus confirme que le budget Nord N100 dispose en fait d’un écran 90Hz

OnePlus a précédemment annoncé le OnePlus Nord N100 et déclaré qu’il avait un taux de rafraîchissement d’affichage de 60 Hz.

Cependant, notre unité d’examen a un écran 90Hz. Interrogé à ce sujet, OnePlus a confirmé qu’il avait en fait un écran à 90 Hz.

La société ne soutiendrait pas l’efficacité du taux de rafraîchissement plus élevé en raison des spécifications bas de gamme du téléphone.

En septembre de l’année dernière, OnePlus a fait un gros travail sur la façon dont chaque téléphone qu’il lance sera désormais doté de la technologie Fluid Display. «Fluid Display» est le langage promotionnel de OnePlus pour les écrans avec des taux de rafraîchissement plus élevés, en particulier 90 Hz et plus.

Cependant, le OnePlus Nord N100 – le premier téléphone économique bas de gamme de la société – a été lancé avec un taux de rafraîchissement d’affichage de 60 Hz. Cela nous a été confirmé à l’époque par un représentant officiel de OnePlus. Cette nouvelle était curieuse car le N100 est très clairement un Oppo A53 rebaptisé, qui dispose d’un écran 90Hz. Cela signifiait également que OnePlus rompait sa promesse précédente.

Maintenant, cependant, les rôles ont de nouveau changé. Autorité Android a acheté un Nord N100 au Royaume-Uni pour examen, et notre unité de vente au détail a l’option d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Interrogé à ce sujet, OnePlus a rétracté sa confirmation précédente et a déclaré ceci:

Le N100 est équipé d’un écran 90Hz. Le taux de rafraîchissement réel dépend des paramètres, des applications utilisées et des limites de traitement.

OnePlus Nord N100: Que se passe-t-il ici?

Pourquoi OnePlus a-t-il dit que ce téléphone avait un écran 60 Hz et a ensuite changé d’avis? La société n’a pas précisé cela pour nous, mais nous avons une théorie solide.

Il est évident que le OnePlus Nord N100 est un téléphone Oppo rebaptisé, qui a un taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz. OnePlus aurait alors dû être en mesure de tenir sa promesse et de dire que le Nord N100 a un affichage à taux de rafraîchissement élevé car tout le matériel est là.

Cependant, les faibles spécifications du Nord N100 empêchent ce taux de rafraîchissement élevé d’être fluide et efficace dans toutes les applications. L’entreprise l’a admis dans sa déclaration. OnePlus a alors été confronté à un choix: promouvoir le téléphone en tant qu’appareil «Fluid Display» et ternir cette image de marque lorsque les utilisateurs s’en plaignent, ou promouvoir le téléphone comme ayant un écran standard. Si cette théorie est vraie, l’entreprise a opté pour cette dernière option.

L’essentiel ici est que le OnePlus Nord N100 a un taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz. Si vous l’activez, vos taux de rafraîchissement seront plus élevés. Cependant, il n’est pas prouvé à quel point ce taux de rafraîchissement fonctionnera dans toutes les applications et tous les scénarios d’utilisation, de sorte que vous pourriez rencontrer des problèmes en le mettant en marche en permanence. Vous devrez choisir la situation la plus préférable.