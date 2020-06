OnePlus confirme l’arrivée d’une ligne de smartphones «  abordable  » sans mot officiel sur un nom

Rendu fuite basé sur la CAO du OnePlus Nord, alias OnePlus Z, alias OnePlus 8 Lite

Conformément à la tradition, OnePlus a dévoilé ses derniers téléphones haut de gamme il y a quelques mois, mais avant d’éclabousser l’argent sur le prix inhabituellement cher Compatible 5G 8 ou 8 Pro, les fans inconditionnels de la société devraient savoir que sa prochaine version ne sera probablement pas la 8T et la 8T Pro coûteuses en septembre ou octobre.

Au lieu de cela, la marque «qui ne s’installe jamais» prépare un «nouveau départ» qui a été faisant le tour de la rumeur pendant plus de six mois. Initialement surnommé le OnePlus 8 Lite, le premier appareil de milieu de gamme de la société depuis l’échec du OnePlus X en 2015 a obtenu un nom différent en mars, qui pourrait ne pas être le dernier surnom marketing non plus.

Malheureusement, le PDG Pete Lau a choisi de danser autour du thème de la marque dans un fil de discussion officiel confirmant la « nouvelle gamme de produits pour smartphone plus abordable » en cours de préparation. Lau n’a rien divulgué de substantiel sur les spécifications, les fonctionnalités, la date de lancement possible ou la structure de prix réelle de la rumeur Nord by OnePlus non plus, bien qu’il soit vraiment intéressant (et un peu décevant) d’entendre la société fondée en 2013 envisager de « démarrer relativement petit avec cette nouvelle gamme de produits ».

Cela signifie que le 5G OnePlus Nord, alias OnePlus Z, alias OnePlus 8 Lite sera introduit en premier en Europe et en Inde, ce qui est logique. Après tout, ce sont les marchés les plus forts de la marque, et après la OnePlus 8 Pro US fiasco, la dernière chose que nous voulons voir est encore un autre combiné que personne ne peut réellement acheter.

Pourtant, les paroles rassurantes de Pete Lau concernant la disponibilité future aux États-Unis ne sont pas … très rassurantes, suggérant que ce téléphone en particulier ne viendra jamais officiellement en Amérique du Nord. Au lieu de cela, vous devrez peut-être attendre un autre appareil « abordable » dans un « avenir proche ».

Ce serait une grande honte étant donné que la vague annonce du PDG semble correspondre à la spéculation d’une liste de fonctionnalités assez rêveuse et d’un prix pratiquement imbattable entre 300 $ et 400 $.

OnePlus prévoit d’apporter « l’expérience premium haut de gamme » que vous attendez des produits haut de gamme de l’entreprise à cette nouvelle gamme abordable, qui pourrait inclure tout, d’un processeur Snapdragon 765 avec prise en charge 5G intégrée à un grand total de quatre caméras orientées vers l’arrière, au moins 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, une grande batterie de 4000 mAh avec des capacités de charge rapide, et un écran OLED plat de 6,4 pouces avec un trou perforé tendance et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.