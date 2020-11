OnePlus commence le Black Friday tôt: obtenez des offres sur OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8

Cette histoire est sponsorisée par OnePlus. Les opinions de PhoneArena dans cet article n’ont en aucun cas été affectées!



Nous sommes en novembre, ce qui signifie que tout le monde attend les bonnes affaires qui sont sur le point de commencer à pleuvoir le Black Friday. Mais que se passerait-il si nous avions plus de temps? Et si nous n’obtenons pas un seul jour d’offres, mais un … novembre noir complet? « Voilà quoi », dit OnePlus, car il propose une offre promotionnelle pour ses téléphones les plus populaires pendant tout le mois. À partir du 4 novembre et jusqu’au 30, vous pouvez obtenir:

OnePlus 8T

Le dernier téléphone à chargement ultra-rapide de OnePlus. Il regorge de matériel de niveau phare, du processeur aux caméras en passant par l’écran 120 Hz. Pourtant, il vient avec un prix qui sape agressivement la concurrence, à 750 $.

Avec l’offre de novembre, vous pouvez obtenir le OnePlus 8T en versements mensuels avec 0% APR. Cela signifie 32 $ par mois pour les 24 prochains mois. Débloqué! Pas assez? Eh bien, OnePlus ajoutera un ensemble de OnePlus Buds sans fil. Et, selon notre critique, ceux-ci sonnent assez bien pour adoucir le pot.

OnePlus 8 Pro

Il est peut-être un peu plus ancien que le 8T, mais il n’est certainement pas surpassé par celui-ci. le OnePlus 8 Pro dispose toujours d’un écran incurvé, d’une résolution QHD (1440 x 3168), du même matériel de haut niveau et d’un rafraîchissement à 120 Hz, et d’un téléobjectif pour les portraits avec zoom optique.

L’offre de novembre? Obtenez-le pour un rabais complet de 100 $ – soit 799 $ – et obtenez un ensemble gratuit de OnePlus Buds pour démarrer!

OnePlus 8

C’est un peu fou d’appeler celle-ci «l’offre de valeur». le OnePlus 8 a toujours un écran OLED 90 Hz, a toujours des bords incurvés, il a toujours un Snapdragon 865 haut de gamme et il a toujours cette «sensation de qualité» OnePlus partout – de la coque externe au logiciel accrocheur. Ce sont les appareils photo qui ont été légèrement dégradés ici, mais cela fonctionne toujours très bien pour un smartphone dans cette catégorie de prix. De quelle catégorie s’agit-il?

Eh bien, avec l’offre de novembre, vous pouvez acheter le OnePlus 8 pour seulement 599 $. C’est de l’argent de milieu de gamme pour un téléphone qui est essentiellement un produit phare. Vous bénéficiez également d’un étui de protection OnePlus gratuit pour le protéger!