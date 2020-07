OnePlus Buds se lance aux côtés de Nord (mise à jour: il a la charge Warp)

Mise à jour, 16 juillet 2020 (1 h 30 HE): OnePlus a confirmé plus tôt cette semaine que des écouteurs OnePlus arrivaient, puis nous a donné un aperçu du design et des détails de la batterie. Maintenant, la firme a révélé à TechRadar que le nouvel accessoire audio offrira la technologie Warp Charge.

Plus précisément, le directeur du projet OnePlus Buds, Jay Liu, a déclaré à la succursale que le boîtier peut passer de zéro à dix heures d’utilisation en seulement dix minutes. En outre, Liu affirme que le boîtier peut être chargé rapidement avec tout adaptateur de charge supérieur à 10 W et ne nécessite pas de câble spécial pour le faire.

Malheureusement, il semble que le boîtier ne prend pas en charge la charge sans fil. « Cela augmenterait le coût des écouteurs », a déclaré l’exécutif.

En tout état de cause, OnePlus a confirmé plus tôt cette semaine que les écouteurs OnePlus offriraient plus de sept heures de lecture continue et pouvaient être facturés un peu plus de trois fois via le boîtier. Cela équivaut à un total de 30 heures de lecture. La combinaison d’une charge rapide et d’une endurance solide devrait donc être bonne.

Article original, 13 juillet 2020 (8 h 25 HE): OnePlus a lancé les Bullets Wireless Z plus tôt cette année, mais les fans attendaient également avec impatience les vrais écouteurs sans fil (TWS) de la société. Maintenant, la marque chinoise a annoncé qu’elle offrirait en effet des écouteurs OnePlus plus tard ce mois-ci.

OnePlus a envoyé un communiqué de presse aux médias, disant qu’il dévoilerait ses premiers écouteurs TWS aux côtés du OnePlus Nord le 21 juillet.

«Nos utilisateurs recherchent la bonne combinaison d’une excellente qualité sonore, d’une connectivité transparente et d’une expérience facile à utiliser. C’est exactement ce que les OnePlus Buds offriront », a déclaré le cofondateur de la société, Pete Lau, dans le communiqué.

Il n’y a pas de mot sur d’autres détails, mais OnePlus devra sans aucun doute fournir un produit hors concours car le véritable espace sans fil est de plus en plus encombré.

Le OnePlus Bullets Wireless Z offrait une endurance fantastique, un prix abordable et une charge rapide pour se démarquer du lot. Nous espérons donc que les écouteurs OnePlus ne feront pas trop de compromis dans ces domaines.

Vous ne pouvez pas attendre ces derniers écouteurs TWS? Consultez ensuite notre couverture audio ci-dessous.