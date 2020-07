OnePlus a-t-il surclassé le OnePlus Nord?

Poste d’opinion par Hadlee Simons

Nous connaissons le OnePlus Nord depuis décembre 2019, lorsque les premiers rendus d’un téléphone OnePlus de milieu de gamme ont été divulgués. Cela devrait être une raison de se réjouir car il ne s’agit que du deuxième téléphone de milieu de gamme de la société et du premier depuis le OnePlus X de 2015.

Malheureusement, la stratégie marketing de OnePlus pour le Nord pourrait se mettre à la déception et d’autres personnes. La marque chinoise a fait passer le téléphone en enfer et vice-versa, au point que j’en ai franchement marre d’entendre parler de lui à quelques jours de son lancement.

La liste des cascades que l’équipe marketing OnePlus a retirées avant le prochain lancement du Nord a été exhaustive et épuisante. Tu ne me crois pas? Voici quelques-uns des faits saillants à ce jour:

Un compte Instagram privé avec une poignée de rumeurs pour taquiner la sortie du téléphone, suivi du lancement d’un compte public distinct.

Marquer les fuites sur ledit Instagram dans des messages meme dignes de foi.

Un flux de détails mineurs partagés presque quotidiennement sur les médias sociaux, comprenant cinq histoires Instagram distinctes juste pour confirmer la stabilisation optique de l’image et une publication distincte juste pour montrer la boîte.

Une série documentaire de quatre épisodes sur le développement du téléphone, avec un ton qui change énormément entre les scènes de confrontations au bureau entre le personnel OnePlus à l’air fatigué et les banales platitudes.

Trois séries de précommandes avant que le téléphone ait même été entièrement révélées, certaines de ces séries étant limitées à seulement 100 unités chacune.

Se vante d’avoir épuisé les précommandes, comme si sécuriser les ventes de 100 unités d’un produit très attendu était une sorte de surprise.

Vendre un morceau de carton aux utilisateurs afin qu’ils puissent voir le téléphone en réalité augmentée et faire semblant de le tenir.

Ce n’est pas la première fois que OnePlus propose sans vergogne un flux d’informations pour créer un battage médiatique. Cela a surtout conduit au succès avec ses smartphones, mais moins avec d’autres produits – rappelez-vous quand le OnePlus TV Q1 tant vanté s’est avéré être un téléviseur Android assez médiocre au prix d’un téléviseur de haut niveau? La société lance un barrage similaire de teasers pour ses prochains OnePlus Buds, annonçant le produit plus tôt cette semaine, puis assurant le suivi des informations sur la batterie (c’est-à-dire les heures de lecture), et révélant essentiellement la conception pour démarrer.

Maintenant, il n’y a rien de mal à la stratégie consistant à offrir quelques pépites d’informations dans la perspective d’un lancement de produit. Des entreprises comme Xiaomi, Oppo et d’autres le font tout le temps. Il garantit que l’entreprise reste dans les manchettes et les tendances sur les médias sociaux le plus longtemps possible afin d’attirer plus d’acheteurs sur le long terme.

Pourtant, alors que certains OEM ont dépassé la marque avec des campagnes de relations publiques agressives qui tombent dans la surexposition, le OnePlus Nord représente de nouveaux sommets (ou creux) pour une montée en puissance jusqu’à un lancement de téléphone. OnePlus a poussé le marketing nordique au point de rupture. Pouvez-vous comprendre qu’une entreprise prend une ou deux des décisions de la liste ci-dessus, mais toutes? C’est exagéré.

Pouvez-vous imaginer si Google ou Samsung ont fait de même pour leurs téléphones? Et si Google organisait plusieurs cycles de précommande pour le Pixel 5 avant que nous ne sachions quoi que ce soit à ce sujet, vendait du carton aux utilisateurs et faisait une énorme affaire sur l’emballage avant la révélation?

Laisser le OnePlus Nord parler

Nous ne voyons pas ce genre de comportement de pré-lancement de la part de Google et de Samsung, car ils laissent généralement leurs produits parler au lieu de tomber dans des tactiques promotionnelles bon marché. Google peut aborder une technologie spécifique qu’ils utilisent avant le lancement (comme il l’a fait avec Motion Sense pour la série Pixel 4) ou montrer un rendu officiel après une fuite majeure, mais nous ne les voyons jamais vendre du carton ou clamer une publicité à slogan creux. nausée avant la grande révélation.

Cette approche a plus en commun avec les marques de budget comme Realme et Poco, si quelque chose. Les deux marques sont engagées dans une querelle sur le marché indien depuis quelques années maintenant, avec des slogans ringards comme «Dare to Leap» et «Smooth AF» fréquemment vantés pour leurs produits autrement formidables. Certes, OnePlus, en tant que première marque premium en Inde et un acteur de premier plan aux États-Unis, n’a pas besoin de recourir à ces mesures collantes? Ce n’était certainement pas nécessaire pour la série OnePlus 8.

Ce n’est pas comme si OnePlus se battait contre une tonne de rivaux qui lancent des smartphones. Samsung est la seule autre grande entreprise avec un lancement confirmé majeur dans les semaines à venir. OnePlus n’a pas eu à recourir à cette saisie d’attention sans relâche pour se démarquer. Avec des retards apparemment sans fin sur le Pixel 4a, le battage médiatique pour l’iPhone SE se dissipant et d’autres lancements repoussés en raison de problèmes liés au COVID-19, le terrain de jeu est relativement vide pour le Nord.

Il est déjà difficile pour une grande marque de smartphones de répondre aux attentes de chacun pour un lancement de téléphone. Il est encore plus difficile de le faire dans le cas de OnePlus avec un retour si longtemps attendu dans le segment de milieu de gamme. C’est aussi juste cela: un téléphone de milieu de gamme. Cette campagne de marketing aurait été excessive pour un produit phare comme l’inévitable OnePlus 8T, sans parler d’un téléphone à petit budget qui aura sans aucun doute réduit les coûts de vente au détail à un prix inférieur à 500 $.

La campagne de battage médiatique pour le Nord a été exhaustive et épuisante.

Même si le téléphone s’avère génial, certains peuvent être désactivés par la stratégie marketing grossière et parfois odieuse. Mais pire encore, tout ce discours sur un «nouveau départ» est une recette potentielle pour un désastre si le téléphone ne répond pas aux attentes et s’avère être un smartphone moyen de niveau intermédiaire. C’est tout à fait possible aussi, car Apple, Google, Realme et Xiaomi ont tous relevé la barre pour les téléphones de milieu de gamme ces derniers temps.

Nous savons que le OnePlus Nord peut parler d’un gros match, mais peut-il marcher le pas? Nous devrons attendre de voir, mais si ce n’est pas le cas, OnePlus n’a à se blâmer que si le battage médiatique se retourne contre lui.

Que pensez-vous du battage publicitaire autour du OnePlus Nord? Répondez à notre sondage ci-dessous!