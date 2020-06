OnePlus 8T supportera probablement une charge rapide et folle

Cela ne fait pas longtemps que la sortie du OnePlus 8 series et si le passé est une indication, le prochain téléphone phare de la société, qui sera probablement appelé OnePlus 8T, ne serait pas là avant octobre. On ne sait presque rien sur le combiné, sauf que nous ne verrons pas de Version McLaren. Le mois dernier, le vendeur a enregistré un nouveau chargeur 65 W avec le service de certification allemand TÜV Rheinland, ce qui fait spéculer que le OnePlus 8T va plus que doubler la puissance de charge filaire du OnePlus 8 Pro. Et maintenant, Android 11 beta pour le duo OnePlus 8 suggère la même chose.

La charge Super Warp de 65 W fera probablement ses débuts avec le OnePlus 8T

Les développeurs XDA sont tombés sur un tweet maintenant supprimé par l’utilisateur Lavin Amarnani, ce qui implique que la charge Super Warp 65 W arrive sur OnePlus 8T. Les extraits de code dans l’application de mode d’ingénierie préinstallée mentionnent «Super Wrap Charger» et «65W Fast Charge». La partie « wrap » est probablement une faute de frappe et le bit important ici est de 65W de toute façon. Le OnePlus 8 Pro offre une charge filaire et sans fil de 30 W. La technologie de charge filaire de 30 W a été introduite avec le OnePlus 6T McLaren Edition, alors peut-être qu’il est temps pour une mise à jour.

La question de savoir si les utilisateurs ont vraiment besoin d’une charge incroyablement rapide est une autre question. Le OnePlus 8 Pro peut être reconstitué à plus de 50% de sa capacité en moins de 30 minutes. OPPO, qui appartient à la même société mère que OnePlus, a déjà introduit une charge filaire rapide de 65 W et une charge sans fil de 40 W et aurait reconnu que ces vitesses élevées sont pas bon pour la longévité de la batterie.

Stablemate Realme a également mis la technologie sur le marché et la solution de OnePlus sera probablement basée sur celle-ci. Ainsi, il va de soi que, tout comme le Realme X50 Pro, le OnePlus 8T aura une batterie à deux cellules.

Nouvelle couleur OnePlus 8 en route

En plus de trouver des preuves d’une charge rapide de 65 W pour le OnePlus 8T, les développeurs XDA sont également tombés sur des chaînes qui suggèrent qu’une nouvelle variante de couleur OnePlus 8 est en préparation. Le dernier OxygenOS mentionne la teinte « Ice Blue », en plus des quatre couleurs dans lesquelles la gamme OnePlus 8 est déjà disponible.