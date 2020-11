OnePlus 8T, OnePlus 7T La nouvelle mise à jour OxygenOS apporte une qualité d’image améliorée, des correctifs et des améliorations de la stabilité

OnePlus a maintenant commencé à déployer une nouvelle mise à jour incrémentielle d’OxygenOS pour OnePlus 8T, OnePlus 7T. La dernière mise à jour pour les deux appareils est fournie avec le numéro de version 11.0.5.6.KB05DA en Inde et 11.0.5.6.KB05BA, 11.0.5.6.KB05AA pour l’Europe et l’Amérique du Nord.

Selon les journaux des modifications, la dernière mise à jour d’OxygenOS pour OnePlus 8T et OnePlus 7T apporte un certain nombre de modifications à l’échelle du système et d’améliorations de la stabilité, ajoute également quelques correctifs et améliore la qualité de l’image de la caméra.

La dernière mise à jour optimise également la stabilité de la connexion réseau et une expérience de jeu améliorée. Il améliore également la stabilité des appels vidéo. Vous remarquerez maintenant un taux de réussite amélioré lors de l’enregistrement des empreintes digitales et une expérience plus rapide. La dernière mise à jour d’OxygenOS est également censée optimiser davantage la fonction d’analyse des fichiers multimédias pour accélérer la recherche.

La mise à jour OxygenOS pour OnePlus 8T et OnePlus 7T est actuellement en cours en Inde avec le numéro de version 11.0.5.6.KB05DA et suivra bientôt l’Europe et l’Amérique du Nord. Notez également que la mise à jour incrémentielle ne sera disponible que pour un petit nombre d’utilisateurs pour le moment et sera déployée à tous les utilisateurs dans les prochains jours.

Consultez les journaux des modifications complets pour la dernière mise à jour d’OxygenOS pour OnePlus 8T, OnePlus 7T.

Changelog