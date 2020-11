OnePlus 8 Pro revisité: les bons et les mauvais six mois plus tard

2020 a été une année de changement pour OnePlus. Le portefeuille de produits de la société de Shenzen s’est élargi au plus grand de tous les temps, l’un de ses cofondateurs est parti pour de nouveaux pâturages, et même son logiciel bien-aimé Oxygen OS a fait l’objet d’une refonte radicale. Mais tout ce changement a débuté avec le OnePlus 8 Pro – le premier véritable téléphone phare sans compromis.

Son prédécesseur, le OnePlus 7 Pro, a marqué un virage vers l’extrémité premium du marché des smartphones, mais le OnePlus 8 Pro a été lancé comme le téléphone le plus puissant et le plus riche en fonctionnalités jamais conçu par OnePlus.

Même avec le lancement récent du OnePlus 8T, ces choses sont toujours d’actualité. Ainsi, un peu plus de six mois après sa sortie, le gagnant du meilleur d’Android mi-2020 vaut-il toujours la peine d’être acheté, ou la concurrence a-t-elle rattrapé son retard? Découvrons-le dans cette revue OnePlus 8 Pro.

Le bon

Performance

Le OnePlus 8 Pro était une bête de performance au lancement et il est tout aussi puissant six mois plus tard.

Techniquement, le processeur Snapdragon 865 du téléphone a été dépassé par le chipset Snapdragon 865 Plus optimisé pour les jeux de Qualcomm. Là où auparavant le OnePlus 8 Pro a brisé les repères, y compris notre propre Speed ​​Test G, la récente vague de téléphones de jeu alimentés par 865 Plus, comme le tout-puissant Asus ROG Phone 3, a gagné un petit avantage dans les tests GPU.

Cependant, le OnePlus 8 Pro est toujours l’un des meilleurs non seulement pour des performances de pointe, mais également pour des performances durables. Même lorsque le téléphone chauffe, il manque à peine un battement. Cela est évident dans nos propres tests approfondis, mais il est également reconnaissable dans l’utilisation quotidienne. Il n’y a rien qui ralentit le OnePlus 8 Pro – encore plus si vous avez la version 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage UFS 3.0.

Voir également: Les meilleurs cas pour le OnePlus 8 Pro

Les performances de haut niveau s’étendent également à la durée de vie de la batterie. Même après six mois d’utilisation allumée et désactivée, la batterie du OnePlus 8 Pro impressionne avec un peu plus de deux jours sur une charge légère (navigation sur Wi-Fi, appels, messagerie) et sur le jus d’une journée sous un stress intense (jeux, streaming vidéo). Il se recharge également rapidement grâce à Warp Charge 30T – environ 20 minutes pour atteindre 50% à partir de zéro. Il se recharge même sans fil et reste le seul téléphone OnePlus à le faire.

En termes simples, alors qu’il existe maintenant des téléphones avec des puces légèrement plus puissantes, des batteries plus grandes et des vitesses de charge plus rapides, le OnePlus 8 Pro se bloque facilement avec le meilleur.

Afficher

Autre élément essentiel de OnePlus, l’écran du OnePlus 8 Pro est objectivement l’un des meilleurs sur tous les smartphones.

Pour commencer, il devient incroyablement lumineux avec des niveaux de pointe bien supérieurs à 1000 lentes en plein soleil. Heureusement, ce n’est pas seulement un jeu de nombres avec l’affichage car la précision des couleurs est également au rendez-vous. Regarder des films ou jouer à des jeux sur l’énorme OnePlus 8 Pro de 6,78 pouces est une joie dans toute sa splendeur vibrante, Quad HD +.

AMOLED, 120 Hz et QHD + – ce sont les bonnes choses.

Tout cela est encore renforcé par le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que maintenant beaucoup plus courante qu’au lancement, l’implémentation de OnePlus reste l’une des rares à offrir une flexibilité totale du taux de rafraîchissement. Vous voulez l’expérience la plus fluide à tout moment avec la résolution la plus élevée? C’est bien, un voyage rapide dans les paramètres et vous pouvez profiter de 120 Hz en QHD +, mais vous pouvez également le configurer pour qu’il passe dynamiquement entre 60 Hz et 120 Hz en fonction du contenu que vous regardez pour économiser la batterie.

Malgré les problèmes de démarrage du logiciel, l’écran du OnePlus 8 Pro est de classe mondiale… à une autre exception. Nous y reviendrons un peu plus tard.

Prix

Le OnePlus 8 Pro était et est toujours le téléphone OnePlus le plus cher à ce jour. Cela dit, c’est toujours moins cher que de nombreux produits phares d’élite, en particulier après les récentes réductions.

À l’heure actuelle aux États-Unis, le téléphone se vend 799 $ (en baisse de 100 $ depuis le lancement) pour la variante 8 Go / 128 Go et 899 $ (également en baisse de 100 $) pour le modèle 12 Go / 256 Go. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, la version 12 Go est tombée à 749 £ de ventes. Son prix est également agressif en Inde, à partir de seulement Rs. 49.999.

Lire la suite: Comment le prix des téléphones OnePlus a changé au fil des ans

La mainmise de OnePlus sur le marché phare abordable s’est relâchée à la fin de 2020, le prix de 749 $ du OnePlus 8T le plaçant en dessous du Samsung Galaxy S20 FE et du Pixel 5 dans les enjeux de valeur. Cependant, en ce qui concerne les véritables produits phares, le OnePlus 8 Pro avec toutes ses fonctionnalités, ses spécifications puissantes et son design haut de gamme sape fortement d’autres rivaux populaires comme la série premium Galaxy S20 et l’iPhone 12 Pro, ainsi que plus de choix de niche comme le Sony Xperia 1 II, le Motorola Edge Plus et l’Oppo Find X2 Pro.

Le pas si bon

Appareils photo

Le OnePlus 8 Pro représente le sommet de l’imagerie des smartphones OnePlus. Cela peut sembler un léger éloge étant donné que la photographie a toujours été le talon d’Achille de OnePlus, mais l’expérience de base de la caméra de pointage et de prise de vue est vraiment très bonne sur le OnePlus 8 Pro.

Le capteur principal Sony IMX689 de 48 mégapixels – partagé avec l’Oppo Find X2 Pro – est facilement comparable à d’autres téléphones avec appareil photo de premier plan, avec des couleurs et une balance des blancs réalistes et une grande plage dynamique. Le traitement a tendance à laver les visages en basse lumière, mais il s’est un peu amélioré à cet égard depuis le lancement.

La caméra ultra grand angle à champ de vision de 119 degrés est également fantastique. Il est parmi les meilleurs du marché, surtout lorsque vous prenez en compte l’incroyable mode macro qui tire parti de l’appareil photo ultra-large pour des gros plans détaillés (voir la figurine dans les trois premiers exemples).

Cependant, pour être un téléphone avec appareil photo de premier plan en 2020, vous devez offrir le package complet, et le OnePlus 8 Pro est un peu court.

Les choses commencent à se détériorer avec les capacités de zoom du OnePlus 8 Pro. Le téléphone dispose d’un téléobjectif dédié qui est en fait un capteur 12MP qui rentre à 8MP pour obtenir un zoom «sans perte» plutôt qu’un véritable zoom optique. Cela diminue déjà le niveau de détail qu’il peut capturer, mais les bizarreries ne s’arrêtent pas là.

Zoom 3x (téléobjectif) Zoom 2,9x (cadrage de la caméra principale)

Si vous ajustez manuellement le zoom entre 1,1x et 2,9x, le téléphone recadre à la place le capteur principal et ignore entièrement la caméra téléobjectif, laissant les images extrêmement douces. Ce switcheroo principal-téléobjectif se produit également dans des conditions de faible luminosité… parfois. C’est très incohérent.

Ajoutez le mode Night Sight médiocre et le filtre de couleur bizarre et gimmick-tastic et vous avez une suite de caméras qui est bonne, mais à quelques arrêts de la grandeur.

Logiciel

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

C’est probablement une surprise de voir un logiciel dans la colonne des négatifs pour un téléphone OnePlus. Après tout, OnePlus offre un excellent support pour votre téléphone via des mises à jour et des commentaires de la communauté. De plus, Oxygen OS est et a toujours été un skin Android préféré des fans. Ou peut-être que ça devrait être était.

Récemment, OnePlus a mis à jour son skin personnalisé vers Oxygen OS 11, apportant avec lui quelques modifications de fonctionnalités, y compris – après des années de demandes – la prise en charge de l’affichage permanent. Cependant, il a également introduit un tout nouveau langage de conception d’interface utilisateur qui a abandonné l’esthétique traditionnelle d’Oxygen OS pour quelque chose de beaucoup plus stylisé.

Lire la suite: L’évolution du logiciel OnePlus – Du cyanogène à l’oxygène, et au-delà

Le nouveau look a fait ses débuts avec le OnePlus 8T, mais a depuis fait son chemin vers le OnePlus 8 Pro via un déploiement OTA en octobre. Ou du moins c’était censé – j’ai dû pousser la mise à jour sur mon unité déverrouillée à l’aide de l’application Oxygen Updater après un mois d’attente.

En mettant de côté la myriade de bogues qui accompagnent toute version zéro (et il y en a quelques-uns), ce système d’exploitation Oxygen rafraîchi ressemble à un demi-pas vers un logiciel UX plus commercialisé qui garde l’autre pied dans le passé. Le résultat est un skin qui manque d’identité et qui est extrêmement facile à comparer à One UI de Samsung, en particulier les menus de base des applications OnePlus et les paramètres avec leurs énormes en-têtes et leurs masses d’espace vide. Je n’aime pas vraiment la nouvelle police Sans de OnePlus, mais votre kilométrage peut varier.

Oxygen OS est toujours l’un des meilleurs skins du marché et je ne doute pas qu’il évoluera en quelque chose de génial. En ce moment, cependant, c’est dans une phase de transition délicate.

Conception

D’accord, donc la conception du OnePlus 8 Pro n’est en aucun cas terrible. Générique, cependant? Un petit peu.

C’est un sandwich en verre de qualité supérieure qui ressemble et se sent comme un téléphone phare. Les coloris les plus uniques – Glacial Green et Ultramarine Blue – ont une belle brillance douce au toucher qui éloigne les empreintes digitales. Il a également le curseur d’alerte de signature de OnePlus et il a même un indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière – une première pour OnePlus.

Le OnePlus 8 Pro a l’air un peu générique, mais le pire aspect de la conception est l’écran incurvé.

Cela dit, il y a quelques problèmes épineux avec la conception globale. Ce verre au toucher doux peut garder les traces de doigts à distance, mais il rend également le téléphone incroyablement glissant. Vous avez besoin d’un étui. Pas de question. Cet étui aidera également à égaliser la grosse bosse de la caméra arrière qui fait basculer le téléphone sur une table avec même un léger tapotement.

Ensuite, il y a l’affichage de style cascade. Toujours un sujet qui divise, les courbes du OnePlus 8 Pro sont assez extrêmes si vous venez d’un téléphone plat. Diffuser des vidéos en streaming et jouer à des jeux sur cet écran par ailleurs stellaire devrait être une joie, mais tous les détails ou éléments de l’interface utilisateur sur les bords de l’écran sont déformés par la courbure agressive.

Malheureusement, la conception incurvée entraîne également de nombreuses touches fantômes lors du défilement, de la navigation dans les menus, de l’utilisation de l’appareil photo, etc. OnePlus a vraiment besoin de régler sa technologie de rejet de paume.

Revue OnePlus 8 Pro revisitée: le verdict

Cela témoigne de la qualité globale du OnePlus 8 Pro que les trois points négatifs ci-dessus sont des exemples de téléphone manquant un peu de polissage. En effet, six mois après son lancement, le OnePlus 8 Pro est un excellent exemple d’itération bien faite. Si le OnePlus 7 Pro était la noble première tentative de la société pour un véritable produit phare premium, le OnePlus 8 Pro est le raffinement impressionnant de ce plan initial.

Chargement du sondage

Bien qu’il puisse être tentant d’économiser un peu plus d’argent et d’opter pour le OnePlus 8T, le OnePlus 8 Pro dispose des extras phares et d’une suite de caméras bien supérieure. Il y a encore place à l’amélioration avec la prochaine série OnePlus 9, mais jusque-là, le OnePlus 8 Pro peut facilement échanger des coups avec n’importe quel produit phare de 2020 même s’il tombe un peu en dessous de la barre redoutée de 1000 $.