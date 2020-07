OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro obtiennent Android 11 bêta 2 (mise à jour)

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Mise à jour, 14 juillet 2020 (13 h 30 HE): Le programme OnePlus 8 Android 11 beta a désormais une nouvelle mise à jour sous la forme d’Android 11 Developer Preview 2. Ne vous laissez pas berner par le nom, cependant: ce logiciel est basé sur la deuxième version Android 11 beta publiée la semaine dernière.

La raison pour laquelle OnePlus l’appelle un DP plutôt qu’une version bêta est expliquée ci-dessous dans l’article d’origine. L’essentiel est que ce logiciel est extrêmement fragile et destiné uniquement aux développeurs. En d’autres termes, ne l’installez pas sur votre OnePlus 8 ou 8 Pro si ce téléphone est votre pilote quotidien.

Cliquez ici pour obtenir des instructions et des liens de téléchargement pour l’aperçu du développeur OnePlus 8 Android 11 2. Continuez à lire pour savoir pourquoi cela pourrait ne pas être conseillé, cependant.

Article original, 11 juin 2020 (12 h 41 HE): Bien que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro puissent télécharger la version bêta d’Android 11 maintenant, les propriétaires de ces appareils pourraient être mieux de sauter celui-ci.

Tel que rapporté par Développeurs XDA, OnePlus a déjà publié la version bêta d’Android 11 en plus d’OxygenOS. Cela signifie que toute personne disposant du OnePlus 8 ou du OnePlus 8 Pro peut télécharger et installer le logiciel mis à jour sur leurs appareils immédiatement. Cette version fait partie du programme d’aperçu des développeurs de l’entreprise.

Problèmes avec Android 11 sur OnePlus 8

Cependant, bien que le logiciel soit disponible au téléchargement, cela ne signifie pas nécessairement que vous devriez le faire. Il y a une tonne d’avertissements qui accompagnent celui-ci, y compris le possibilité de brique un appareil sur lequel la version bêta est installée.

En plus de cela, il y a un tas d’autres problèmes qui montrent clairement que cette version est destinée aux développeurs qui cherchent à utiliser Android 11. Elle n’est pas destinée aux utilisateurs finaux à installer sur leurs téléphones quotidiens.

Voici les problèmes connus avec la version bêta d’Android 11 sur la série OnePlus 8:

Toutes les données seront effacées lors du flashage de la build

Le déverrouillage du visage ne fonctionnera pas

Google Assistant ne fonctionne pas

Appel vidéo non disponible

Certains écrans d’interface utilisateur semblent incorrects (et certains carrément mauvais)

Certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement

Problèmes de stabilité du système

C’est une série de problèmes assez lourds qui vont de pair avec le risque mentionné ci-dessus de bricker l’appareil. De plus, cette version ne fonctionnera pas avec les appareils Verizon ou T-Mobile OnePlus 8.

Pour les utilisateurs qui souhaitent installer la version bêta d’Android 11, le téléphone doit disposer d’au moins 30% de batterie et un minimum de 3 Go d’espace libre doit être disponible au préalable.

Il est important de noter que cette version ne fonctionne que sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, et tenter de flasher la ROM sur des appareils OnePlus plus anciens pourrait entraîner de graves problèmes.

Pour télécharger la version bêta d’Android 11 pour les appareils OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, la société a créé une page qui présente un lien vers son forum communautaire avec plus d’informations ainsi que les liens pour télécharger la version bêta. Voici les liens directs à télécharger:

Heureusement, en supposant que l’appareil n’est pas maillé pendant le processus d’installation, il existe une méthode décrite pour rétrograder un appareil vers Android 10 sur le forum communautaire de l’entreprise.

Voici les liens pour obtenir le système d’exploitation déclassé:

Une fois téléchargés sur le stockage du téléphone, les utilisateurs devront aller dans Paramètres, puis Système, puis Mises à jour système, cliquez sur l’icône en haut à droite, appuyez sur Mise à niveau locale, cliquez sur le package d’installation correspondant (tel que téléchargé ci-dessus), puis appuyez sur Mettre à niveau. Une fois tout cela terminé, cliquez sur Redémarrer et attendez que l’appareil redémarre.

Pour tous ceux qui ont choisi d’essayer Android 11 et qui veulent y retourner, le processus est assez indolore, ce qui est une bonne chose, car beaucoup de ces problèmes semblent nuire à la capacité d’utiliser la série OnePlus 8 de téléphones agréablement.