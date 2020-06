OnePlus 8 et 8 Pro sont équipés d’Android 11 bêta, mais cela peut endommager votre téléphone

Avec la sortie récente de la première version bêta d’Android 11, OnePlus est parmi les premiers fabricants de téléphones à publier une version Android 11 pour son OnePlus 8 et 8 vaisseaux amiraux Pro. Les modèles Verizon et T-Mobile sont actuellement exclus de ce programme, mais comme vous le découvrirez bientôt, il n’y a pas grand-chose à manquer ici.

Techniquement, il est possible pour les propriétaires de OnePlus 8 et 8 Pro d’installer la version basée sur Android 11 dès maintenant, comme indiqué par le site Web de la communauté des développeurs Développeurs XDA, mais vraiment – seuls les développeurs de logiciels qui ont besoin d’accéder à Android 11 sont invités à le faire. Si vous êtes un développeur et que vous souhaitez travailler tôt en termes de support et de compatibilité entre vos applications et la prochaine version Android majeure, il est logique d’en profiter.

Sinon, il est clairement indiqué que l’installation de cette version bêta d’Android 11 sur le OnePlus 8 ou 8 Pro cache actuellement un grand nombre de gros risques, y compris la possibilité de bricker votre appareil (le rendant inutilisable).

Certains des autres problèmes que vous êtes sûr de rencontrer avec cette version bêta incluent, mais ne sont pas limités à:

L’installation nécessite une réinitialisation complète de l’appareil, de sorte que toutes les données seront perdues;

L’authentification faciale ne fonctionnera pas;

L’Assistant Google (OK, Google) ne pourra rien vous aider;

Pas d’appels vidéo – particulièrement mauvais en ce moment;

Conceptions d’interface utilisateur inachevées;

Fonctionnalité réduite ou incorrecte dans certaines applications;

Des problèmes de stabilité et de performances sont à prévoir.

Si vous souhaitez toujours poursuivre le processus, voici les liens de téléchargement bêta:

Android 11 est en train de devenir une sorte de mise à jour de « qualité de vie », donc nous n’attendons pas grand-chose en termes de nouvelles fonctionnalités sophistiquées. Au lieu de cela, la version se concentrera sur la rationalisation et le développement de composants système importants tels que le système de notification, la messagerie et la gestion des autorisations. Vous pouvez lire notre Aperçu d’Android 11 R pour nos premières impressions du nouveau système.