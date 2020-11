OnePlus 7T est à vous pour 1 $ avec une condition importante

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Comment souhaitez-vous acheter le OnePlus 7T pour un seul dollar? Pour le prix d’un McChicken chez McDonalds, vous pouvez obtenir quelque chose qui dure plus longtemps et même si nous n’avons aucun moyen de le vérifier, il a probablement meilleur goût. Y a-t-il un hic? Oui, c’est un gros problème (nous avons dû amener Burger King dans cette conversation pour leur donner le même temps). Pour bénéficier de l’offre, vous devez acheter un OnePlus 8T pour 799 $. L’offre est disponible à partir du Site Web OnePlus Day et expire à minuit HE aujourd’hui.

Le OnePlus 7T coûte normalement 599 $ et est alimenté par le Snapdragon 855+, ce qui signifie que le téléphone peut toujours gérer tout ce qui lui est lancé. Et avec 8 Go de mémoire, les multitâches ne devraient avoir aucun problème à utiliser l’appareil, même s’il provient de 2019.

Si vous continuez et profitez de l’offre, n’oubliez pas d’inclure à la fois le OnePlus 7T et OnePlus 8T lors du remplissage de votre panier. Sinon, l’offre n’apparaîtra pas sur votre écran!