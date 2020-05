OnePlus 7, 7T et OnePlus 7T recevant de nouveaux OxygenOS avec Dolby Atmos, un correctif de sécurité de mai, etc.

OnePlus a commencé à déployer la dernière mise à jour d’OxygenOS pour OnePlus 7, 7Pro (Global) et OnePlus 7T (Inde). Notamment, la dernière mise à jour pour OnePlus 7, 7 Pro et 7T (Inde) est disponible sous le nom d’OxygenOS 10.3.3. Alors que la mise à jour sera disponible pour OnePlus 7T dans le monde entier en tant qu’OxygenOS 10.0.11 et en tant que 10.0.6 pour les utilisateurs mondiaux de OnePlus 7, 7 Pro. La dernière mise à jour sera également disponible sur le marché européen sous OxygenOS 10.0.11.

La dernière mise à jour d’OxygenOS apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux trois modèles en Inde et dans le monde. L’OxygenOS 10.3.3 pour OnePlus 7 et 7 Pro apporte les supports Dolby Atmos pour OnePlus Bullets Wireless Z.

La mise à jour optimise également le réglage du volume, améliore l’expérience utilisateur de la durée de vie de la batterie, la stabilité du système et résout les problèmes généraux. La mise à jour apporte également le dernier correctif de sécurité de mai, ajoute la détection des taches d’objectif dans l’appareil photo aux trois modèles et Epic Games dans Game Space (Inde uniquement).

D’un autre côté, l’OxygenOS 10.3.3 pour le OnePlus 7T apporte toutes les nouvelles fonctionnalités, corrections et améliorations mentionnées ci-dessus. Mais, en tant que fonctionnalité supplémentaire pour le OnePlus 7T, la mise à jour ajoute également un enregistrement au ralenti à 720p à 960fps. Consultez les journaux des modifications d’OxygenOS 10.3.3 pour les trois modèles ci-dessous.

OnePlus 7, 7T et OnePlus 7T OxygenOS 10.3.3 Mise à jour des journaux des modifications

Système Les OnePlus Bullets Wireless Z peuvent désormais être intégrés à Dolby Atmos pour une meilleure qualité sonore Optimisation du réglage du volume pour améliorer l’expérience utilisateur Amélioration de l’expérience utilisateur de la durée de vie de la batterie Amélioration de la stabilité du système et correction des problèmes généraux Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.05

Caméra Ajout de la détection de taches sur l’objectif

Téléphone Epic Games nouvellement ajoutés dans Game Space (Inde uniquement)



OnePlus 7T OxygenOS 10.3.3 Mise à jour des journaux des modifications