OnePlus 6 et 6T reçoit la mise à jour OxygenOS 10.3.4 avec le correctif de sécurité de mai et plus

Peu de temps après la sortie des derniers OnePlus 5 et OnePlus 5T OxygenOS 10 basés sur Android 10 hier. OnePlus a relâché la dernière version d’OxygenOS 10.3.4 pour les OnePlus 6 et 6T. La mise à jour est maintenant déployée pour les deux appareils et apporte le dernier correctif de sécurité de mai et ajoute la nouvelle version du lanceur à 4.1.6 au système.

OxygenOS 10.3.4 pour les OnePlus 6 et 6T apporte également un certain nombre de corrections de stabilité du système et de bugs généraux. La mise à jour corrige également le problème avec le pays par défaut dans la numérotation assistée lorsque Sim 2 est en état d’itinérance et Epic Games dans Game Space (Inde uniquement.

Consultez le journal des modifications complet pour le dernier OxygenOS 10.3.4 pour les OnePlus 6 et 6T ci-dessous.

Changelog

Système Mise à jour de la version du lanceur vers 4.1.6 Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.05 Amélioration de la stabilité du système et correction de bugs généraux

Téléphone Correction du problème avec le pays par défaut dans la numérotation assistée lorsque Sim 2 est en état d’itinérance Nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour aider à hiérarchiser les notifications et à répartir judicieusement le temps (Inde uniquement) Epic Games récemment ajoutés dans Game Space (Inde uniquement)



Notamment, la mise à jour se déroule en plusieurs phases, de sorte qu’elle pourrait ne pas être disponible pour l’appareil de tout le monde en ce moment. La mise à jour sera déployée à plus de personnes dans les prochains jours.