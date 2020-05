OnePlus 5 et OnePlus 5T OxygenOS 10 basé sur Android 10 est maintenant disponible

La mise à jour OnePlus 5 et OnePlus 5T OxygenOS 10 basée sur Android 10 est désormais lancée pour les utilisateurs. La mise à jour se déroule via OTA de manière échelonnée, de sorte qu’elle ne sera disponible que pour un certain nombre d’utilisateurs pour l’instant et sera disponible pour plus d’utilisateurs dans les prochains jours. Notamment, la dernière mise à jour OxygenOS 10 basée sur Android 10 pour OnePlus 5 et OnePlus 5T apporte la dernière version d’Android 10 pour votre appareil.

La mise à jour ajoute également d’autres fonctionnalités intéressantes d’Android 10, notamment un tout nouveau design d’interface utilisateur, des autorisations de localisation améliorées pour la confidentialité, la possibilité de vous permettre également de choisir des formes d’icônes à afficher dans les paramètres rapides, etc. La mise à jour apporte également des gestes en plein écran, mais malheureusement, elle n’est disponible que pour le OnePlus 5T.

La dernière mise à jour OnePlus 5 et OnePlus 5T OxygenOS 10 ajoute également un nouvel espace de jeu qui vous permet d’ajouter tous vos jeux préférés en un seul endroit, afin que vous puissiez obtenir un accès plus facile et une meilleure expérience de jeu. Maintenant, pour avoir une meilleure idée de ce qui a été ajouté avec la dernière mise à jour OnePlus 5 et OnePlus 5T OxygenOS 10, consultez le journal des modifications complet ci-dessous.

Mise à jour OnePlus 5 et OnePlus 5T OxygenOS 10 basée sur le journal des modifications Android 10