Spoilers One Punch Man Chapitre 150, date de sortie : King rejoint la mêlée

Le chapitre précédent du manga One Punch Man vient de sortir et tout le monde est déjà impatient de voir One Punch Man chapitre 150. Le suspense du chapitre 149 est sans aucun doute la raison pour laquelle les fans de One Punch Man sont impatients de voir. le prochain épisode du manga. Dans cet article, nous allons vous donner tous les détails que nous connaissons sur le prochain chapitre 150 de One Punch Man. Mais avant cela, nous ferons un bref rappel du chapitre précédent.

Auparavant, le manga présentait la poursuite de la lutte contre les monstres envoyés par la Monster Association. Le chapitre 149 voit l’arrivée de l’empereur sans-abri et comment il a attaqué Fuhrer Ugly. Superalloy Darkshine a été dévasté après avoir vu son éclat s’estomper lentement. En même temps, il a été choqué lorsqu’il a vu la lueur de Golden Sperm. Superalloy Darkshine a été immédiatement attaqué par Golden Sperm. Le manga revient ensuite à Fuhrer Ugly, qui est poursuivi par le Black Sperm. Plus tard, Metal Bat arrive également et tue tous les spermatozoïdes noirs qui suivent Fuhrer Ugly. Lorsque le manga atteint son dernier chapitre, les fans du manga ont vu comment Genos fait de son mieux pour s’échapper en traînant Tatsumaki. Les Black Sperms entourent les deux héros lorsque King arrive.

Chapitre 150 Prédictions

Le suspense du chapitre précédent voit l’arrivée de King sur le champ de bataille. Comme nous le savons tous, King n’a aucune compétence en combat rapproché. Cependant, son intimidation et sa chance supérieure sont de premier ordre.

Je ne pense pas que King affrontera Black Sperm de front, mais plutôt qu’un autre héros fort viendra à son aide. Saitama n’est pas apparu depuis un moment. Connaissant leur connexion, il y a une faible chance que nous puissions voir Saitama revenir en action. Voyons comment les choses se passent dans le prochain épisode du manga One Punch Man.

Date de sortie du chapitre 150

Le manga One Punch Man sort normalement deux chapitres par mois. Contrairement à d’autres séries de mangas qui ont un calendrier de sortie précis et cohérent, One Punch Man est une autre histoire.

Maintenant que le nouveau chapitre est déjà sorti ce mois-ci, il est probable que le prochain chapitre du manga One Punch Man sortira au cours de la troisième semaine de juillet 2021. Pour l’instant, l’équipe manga n’a pas annoncé la première officielle. date du chapitre 150. Nous mettrons à jour ce message dès que nous en saurons plus.

Spoilers du chapitre 150 et scans bruts

Les spoilers et les scans bruts du manga One Punch Man sont généralement divulgués deux à trois jours avant la publication des scripts anglais. Actuellement, il n’y a pas encore de spoilers pour One Punch Man Chapter 150.

En attendant la première du chapitre, partagez avec nous votre opinion et vos prédictions sur One Punch Man Chapter 150 en laissant un commentaire ci-dessous.

À propos de One Punch Man

Saitama a passé la majeure partie de sa vie en tant qu’homme ordinaire, jusqu’au jour où il a décidé de devenir un héros pour le plaisir et a essayé très fort de devenir extrêmement fort. La vie redevenait monotone car il était devenu si puissant qu’il pouvait vaincre ses adversaires d’un seul coup. Cependant, après avoir rencontré le cyborg Genos (qui admire Saitama et son immense pouvoir) et avoir décidé de rejoindre la Hero Association, la vie commence à prendre une tournure intéressante.

One Punch Man est une série manga japonaise écrite par ONE et illustrée par Yusuke Murata. Le manga a été publié en série par Shueisha en 2012. Actuellement, le manga One Punch Man a déjà produit 23 volumes. La première adaptation télévisée animée de la série a été diffusée en 2015, avec un total de 24 épisodes et 12 OVA.