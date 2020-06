One Plus Z : lancement officiel du smartphone prévu le 11 juillet en Inde

La date de sortie officielle de la toute nouvelle gamme conçue et développée par la marque OnePlus est prévue pour le 10 juillet. Toutes les informations à savoir sur ce Smartphone sont dans notre article.

La firme chinoise spécialisée dans la conception de Smartphones a choisi d’appeler sa toute dernière gamme « OnePlus Z ». Jusqu’ici, on peut en être sûr à moins qu’elle ne change d’avis et la surnomme OnePlus 8 Lite. Ce qui est certain toutefois, c’est que son lancement officiel sur le marché indien sera prévu dans un mois, plus précisément le 10 juillet.

La marque a par ailleurs décidé d’initier sa distribution en Inde, étant donné que les principaux utilisateurs de la marque y sont très présents. On peut dire que ce choix se traduit donc comme une évidence. En ce qui concerne sa date de sortie, des informations ont fuité selon lesquelles elle serait prévue en juillet. Une source fiable chez le fabricant chinois a par la suite confirmé l’exactitude de cette fuite tout en précisant que son lancement débutera à compter du dixième jour du mois. D’autre part, on pourrait croire qu’il s’agirait d’une date provisoire si la OnePlus Z subissait le même sort que la OnePlus 8. Pour rappel, la sortie de cette gamme a été repoussée deux fois.



Autrement, la marque aurait souhaité initier le lancement de sa toute dernière gamme en avril, avec la série OnePlus 8. Compte tenu de la situation actuelle causée par la pandémie du Covid-19, le constructeur chinois a donc opté pour ce décalage. Ce dernier n’a pas encore donné de date prévisionnelle quant à la mise sur le marché de ce nouveau Smartphone dans d’autres pays.

Quelles sont les caractéristiques de la OnePlus Z ?

Selon les dernières informations qui ont circulé à propos de ce nouveau smartphone, on peut deviner que celui-ci aura fière allure. En effet, il affiche un écran Full HD + de 6,55 pouces à 90 Hz. Il comporte également des lunettes minces et une découpe perforée au milieu près du haut. À la différence de ce que l’on peut constater sur les modèles 8 et 8 Pro, son affichage est non incurvé. Quant à l’arrière du téléphone, il présente un appareil photo doté de trois objectifs, à savoir un objectif principal de 64 MP, un objectif grand-angle de 16 MP et un module macro de 2 MP. Un flash LED est positionné sur le côté droit de l’appareil.

Le tout est par ailleurs complété par le curseur d’alerte, une caractéristique spécifique de la marque OnePlus, et un port USB-C destiné à charger le téléphone. Côté capacité, cette toute dernière gamme que le fabricant chinois lancera aura un stockage interne de 128 Go et une mémoire RAM de 6 Go. L’une des spécificités de ce Smartphone réside enfin dans la prise de casque à 3,5 mm. Sur ce point, la OnePlus Z est donc similaire à tous les modèles récents conçus par la firme.

Quel est le prix de la OnePlus Z ?

D’après une enquête réalisée par le site web de XDA, une communauté de développeurs de logiciels mobiles, cette dernière gamme pourrait afficher un prix de moins de 330 dollars. Autrement dit, l’avantage de ce téléphone réside donc dans son coût, abordable par rapport à la version de base du OnePlus 8. Cette dernière affiche en effet 224 dollars de plus que ce tout nouveau modèle. Selon son prix, la sortie de la OnePlus Z pourrait alors se traduire par le retour du fabricant vers des modèles de Smartphones plus abordables. Quoi qu’il en soit, on en saura plus sur tous les détails une fois le lancement officialisé en Inde, d’ici un mois.