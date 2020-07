One Plus Nord: Comment obtenir votre appareil et vous inscrire pour l’obtenir le 27 juillet

OnePlus Nord peut poursuivre ses ventes dans les pays asiatiques à partir du 4 août. La société prend les inscriptions pour l’événement pop-up via son site Web jusqu’au 26 juillet. Clients normaux grâce à sa vente pop-up débutant le troisième tour qui fera surface le 29 juillet. Les pré-réservations OnePlus Nord sont déjà ouvertes via les magasins d’expertise OnePlus et peuvent commencer sur le site Web d’Amazon Asian Nation à partir du 28 juillet.

Chacun des avatars doit être partagé sur Instagram avec un hashtag #NordPopUp pour gagner une lettre de code d’invitation pour la vente pop-up. Une fois que vous avez annoncé votre avatar sur Instagram, vous souhaitez vous connecter à votre compte OnePlus et soumettre cette publication.

OnePlus affirme que les cent participants principaux sont sûrs de recevoir une lettre de code d’invitation pour l’événement de vente pop-up. En outre, il demande aux clients de se connecter pour recevoir le rapport d’actualités pour demander instamment d’être notifié si vous avez ou non gagné le code d’invitation.

La première vente pop-up sphérique peut faire surface le vingt-sept juillet et donc l’autre va persévérer le vingt-huit juillet. Pour ingéminer, chacun de ces tours initiaux sera exclusif aux membres du Red Cable Club.

La boîte pop-up OnePlus Nord sera complètement différente de celle de son commerce de détail car elle peut incarner le téléphone comme un étui Nord Creator et soit une bouteille Nord Brave, soit un sac Nord Determined. la société prétend conjointement qu’elle pourrait fournir «quelque chose» à tous ceux qui s’inscrivent à l’événement pop-up Nord.

Si vous n’avez pas besoin de suivre la méthode étrange et que vous pouvez regarder pendant plusieurs jours, le OnePlus Nord sera sur le marché à l’achat généralement via Amazon et OnePlus.à partir du 4 août. L’entreprise peut au départ apporter le choix de 8 Go dans chaque couleur de marbre bleu et de calcédoine grise plus loin en raison du modèle de 12 Go dans la version de couleur grise de calcédoine. Cependant, la version 12 Go peut obtenir un choix Blue Marble sur Amazon à partir du jour de la transfiguration.

Le téléphone a également fait l’objet de précommandes dans la nation asiatique le 15 juillet.