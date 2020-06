One Piece Pirate Warriors 4: Le troisième combattant DLC a été révélé – Photos

Bandai Namco Entertainment a dévoilé le troisième personnage DLC prévu pour « One Piece: Pirate Warriors 4 ». C’est Vinsmoke Judge qui, avec d’autres personnages, fait partie de l’équipement du premier pack de personnages.

Vinsmoke Judge a des attaques à longue portée grâce à sa lance et peut utiliser l’électricité dans ses attaques.

Plus de personnages révélés

Le contenu téléchargeable de « Character Pack # 1 », qui sera publié cet été, comprend Vinsmoke Judge et les personnages précédemment annoncés Charlotte Smoothie et Charlotte Cracker.

« One Piece: Pirate Warriors 4 » est sorti en mars de cette année pour PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Le titre reprend les composants principaux du genre Musou et vous donne la possibilité de vaincre d’innombrables ennemis avec vos personnages préférés à travers diverses combinaisons d’attaques et attaques Musou.

Dans notre conclusion de test pour « One Piece: Pirate Warriors 4 », Olaf a écrit: « Ne vous attendez pas à une plaque de bataille exigeante ici, mais plutôt à une purée de boutons de mauvaise humeur. Mais si vous aimez ce genre de jeux dans le style de Dynasty Warriors et êtes également un fan de l’anime monobloc, Pirates Warriors 4 est une célébration de la joie: ce jeu a beaucoup de passion et encore plus de service aux fans. «

Sur le sujet

Si vous n’êtes pas encore en possession du titre: Vous pouvez actuellement acheter « One Piece: Pirate Warriors 4 » sur Amazon pour environ 57 euros. Et si vous souhaitez d’abord vous familiariser avec les détails, jetez un coup d’œil à notre aperçu du sujet.

Mise à jour: Nous avons ajouté quelques photos à ce message, que Bandai Namco a également diffusé.

One Piece: Pirate Warriors 4

