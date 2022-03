One Piece : cette photo mystérieuse annonce une grosse révélation pour l’adaptation en live-action de Netflix

Deux nouvelles photos mystérieuses laissent entrevoir de nouvelles infos pour la série en prises de vues réelles du manga One Piece par Netflix.

Créé par Eiichiro Oda en 1996, One Piece a fait ses débuts dans le Weekly Shōnen Jump l’année suivante. Ce qui devait initialement être une histoire de cinq ans sur le pirate Luffy à la recherche du légendaire trésor, One Piece, s’est transformé en une épopée de près de 25 ans et en l’un des mangas les plus vendus de tous les temps. L’histoire de Luffy, qui n’est plus celle d’un orphelin naïf espérant devenir le prochain roi pirate, est devenue celle d’un homme et de son formidable équipage menant des combats à la vie à la mort contre certains des pirates les plus puissants du monde, tout en élucidant des mystères séculaires.

Netflix a annoncé son audacieux projet de live-action au début de 2020, visant à produire la toute première adaptation de la série légendaire d’Oda. Malheureusement, la pandémie a interrompu la production de One Piece et de nombreux autres projets avant de reprendre en mars 2021, et le tournage a finalement commencé en janvier 2022 au Cap, en Afrique du Sud.

Quelques mois auparavant, Netflix avait annoncé les principaux Pirates du Chapeau de Paille et leurs acteurs respectifs. Aujourd’hui, de nouvelles images laissent entrevoir quelque chose d’intriguant en provenance du camp de la production.

Le fil Twitter officiel japonais de One Piece partage une photo avec plusieurs éléments alléchants.

Deux photographies reposent sur une table, l’une montrant le lieu de production, Le Cap (tiré directement d’une image Google populaire), et l’autre révélant le chapeau de paille emblématique de Luffy qui devient le symbole de son équipage de pirates. Les photographies sont accompagnées d’un chapeau de journaliste, d’une bougie et d’une paire de lunettes sur un cahier. Une légende accompagne l’image, traduite approximativement par « Deux autres photos sont arrivées. Un chapeau de paille et cet endroit… est-ce un port ? Le 28 mars, quelque chose va se passer ».

Les lunettes semblent vaguement familières à celles portées par Koby, récemment casté avec cinq autres personnes (dont plusieurs antagonistes). Bien qu’elles ne soient pas l’élément central de cette image, elles constituent un ajout curieux sur lequel les fans de One Piece vont certainement se pencher jusqu’au 28 mars. Le chapeau de journaliste ne semble pas avoir de signification immédiate, mais les deux photos en ont une.

L’image du Cap est pertinente, car c’est le lieu de tournage de la première saison de la série, mais elle pourrait indiquer l’apparition de l’une des premières îles que les chapeaux de paille visiteront. L’image du chapeau de paille proprement dit pourrait faire allusion à une image teaser de l’acteur Iñaki Godoy dans la tenue de Luffy.

Bien sûr, il ne s’agit que de spéculations. Les fans qui ont répondu au tweet pensent qu’une bande-annonce est en préparation, bien que cela semble peu probable avec seulement deux mois de tournage. Cela dit, si l’on se fie à la construction de grands bateaux pirates qui appartiendraient à Alvida et Don Krieg, le contenu du teaser qui sortira du projet devrait être passionnant.

Les lecteurs de One Piece, qui ont l’habitude de spéculer sur la suite d’une histoire truffée de rappels et d’intrigues à long terme, devront attendre la semaine prochaine pour voir ce que l’équipe de One Piece live-action leur réserve.