One Piece épisode 986 : date de sortie, streaming et spoilers

One Piece est sans conteste l’une des séries animées les plus influentes de tous les temps. Parallèlement à la série de mangas originale, il a non seulement engendré une franchise multimédia en constante croissance, mais a également inauguré une révolution dans toutes les facettes de l’industrie de l’anime. Eiichiro Oda est l’écrivain et l’illustrateur du matériel source. L’histoire tourne autour de Monkey D. Luffy, un jeune garçon qui devient un pirate légendaire au cours de la série. Son équipage, le Chapeau de Paille, porte le nom de son chapeau emblématique. L’anime a été créé le 20 octobre 1999 et diffuse actuellement sa 20e saison. Voici tout ce que vous devez savoir sur son prochain épisode.

Date de sortie de l’épisode 986 de One Piece

Épisode 986 de « One Piece », intitulé « Musique de combat ! Une capacité qui nuit à Luffy !’ est configuré pour sortir le dimanche 8 août 2021 à 9h00. Il est produit par Toei Animation Studio, qui a également créé d’autres dessins animés bien connus comme “Dorohedoro” et “Dragon Ball Z”. Tatsuya Nagamine, Kōhei Kureta et Aya Komaki sont actuellement affiliés à la série en tant que réalisateurs, et Shōji Yonemura supervise l’écriture du scénario. Kohei Tanaka et Shirō Hamaguchi ont fourni la musique.

Où regarder One Piece Episode 986 en streaming ?

Les épisodes de One Piece sont diffusés simultanément avec des sous-titres originaux en japonais et en anglais sur AnimeLab (Australie et Nouvelle-Zélande), Crunchyroll, Funimation et One Piece Official Channel. Funimation diffuse simultanément la version doublée en anglais des épisodes. One Piece avec doublage anglais est également disponible sur Hulu et Netflix.

Crunchyroll diffuse la version espagnole sous-titrée de l’anime, tandis que Netflix diffuse la version espagnole doublée dans certains pays d’Amérique du Sud. Des versions doublées en italien, allemand, russe et portugais sont disponibles sur Crunchyroll. Des variantes allemandes et russes sont également disponibles sur Wakanim. Les épisodes appartenant à l’Arc Wano peuvent être diffusés sur Anime-on Demand. La version doublée en français peut être visionnée sur Anime Digital Network (ADN). Les fans japonais peuvent regarder l’anime sur Netflix Japon avec un son original et des sous-titres japonais.

One Piece Episode 986 Spoilers

Dans l’épisode 985, Luffy fulmine après avoir entendu les Beast Pirates se moquer des habitants de la ville d’Okobore. Pendant ce temps, Zoro ne trouve pas Luffy et décide de se diriger vers Kaido, sachant que Luffy finira par y arriver. Le Tobiroppo apparaît devant Kaido, qui leur demande de trouver son fils. En échange, il leur donnera la chance de défier l’un des All-Stars. Tobiroppo et All Stars acceptent tous deux la proposition de leur chef. Big Mom est également arrivée pour le festival. Elle mange sa soupe de haricots rouges préférée et se prépare pour son apparition.

Luffy devient encore plus furieux en regardant les Beast Pirates gaspiller la soupe aux haricots rouges. Il commence à boire la soupe et à les battre. Lorsque Zoro le repère, il réprimande Luffy car les actions de ce dernier vont à l’encontre des plans de Kinemon. Mais quand il apprend l’existence de la soupe, il devient tout aussi enragé. Dans l’épisode 986, alors que le festival du feu se transforme en champ de bataille, Scratchmen Apoo pourrait affronter Luffy et Zoro. Pendant ce temps, Kid et son équipe vont probablement essayer de retrouver Kaido.