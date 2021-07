One Piece épisode 985 : date de sortie, streaming et spoilers

Basé sur la série manga écrite et illustrée par Eiichiro Oda, One Piece est un anime télévisé de longue date sur les pirates, les samouraïs et les aventures. Il tourne autour de Monkey D. Luffy, un jeune garçon qui acquiert le pouvoir de l’élasticité après avoir mangé un fruit du diable. Inspiré par le légendaire Gol D. Roger, Luffy devient un pirate et finit par former son propre équipage, les Straw Hat Pirates, qu’il nomme d’après son chapeau de paille signature. Leur objectif principal est de localiser le trésor éponyme qui appartenait à l’origine à Roger. L’émission a été créée le 20 octobre 1999 et est depuis devenue l’un des animes les plus populaires et les plus influents de tous les temps. Voici ce que nous savons de son prochain épisode.

Date de sortie de l’épisode 985 de One Piece

L’épisode 985 de One Piece, intitulé « Penser à Otama ! Frappe furieuse de Luffy !’ est prévu pour sortir le dimanche 1 août 2021 à 9h00. Il est produit par Toei Animation Studio, qui a également créé d’autres dessins animés bien connus comme “Dorohedoro” et “Dragon Ball Z”. Tatsuya Nagamine, Kōhei Kureta et Aya Komaki sont actuellement affiliés à la série en tant que réalisateurs, et Shōji Yonemura supervise l’écriture du scénario. Kohei Tanaka et Shirō Hamaguchi ont fourni la musique.

Où regarder One Piece Episode 985 en streaming ?

Les épisodes de One Piece sont diffusés simultanément avec des sous-titres originaux en japonais et en anglais sur AnimeLab (Australie et Nouvelle-Zélande), Crunchyroll, Funimation et One Piece Official Channel. Funimation diffuse simultanément la version doublée en anglais des épisodes. One Piece avec doublage anglais est également disponible sur Hulu et Netflix.

Crunchyroll diffuse la version espagnole sous-titrée de l’anime, tandis que Netflix diffuse la version espagnole doublée dans certains pays d’Amérique du Sud. Des versions doublées en italien, allemand, russe et portugais sont disponibles sur Crunchyroll. Des variantes allemandes et russes sont également disponibles sur Wakanim. Les épisodes appartenant à l’Arc Wano peuvent être diffusés sur Anime-on Demand. La version doublée en français peut être visionnée sur Anime Digital Network (ADN). Les fans japonais peuvent regarder l’anime sur Netflix Japon avec un son original et des sous-titres japonais.

One Piece épisode 985 Spoilers

Dans l’épisode 984, Orochi se réjouit, croyant avoir enfin éradiqué toute résistance du clan Kozuki et de ses serviteurs. Il ne se rend pas compte que 5 000 guerriers viennent pour lui et Kaido à ce moment précis. Kinemon dirige un groupe de guerriers à travers l’est, tandis que Denjiro dirige le groupe sud. Le reste de l’Akazaya est avec Law dans son sous-marin. Comme Law l’avait prédit, Eustass Kid ne se soucie pas du grand plan et se dirige directement vers Kaido. Luffy le poursuit pour l’arrêter, tandis que Zoro le suit pour arrêter Luffy.

Lorsque les autres membres de l’équipage de Chapeau de Paille apprennent que Luffy et Zoro sont entrés à l’intérieur, ils deviennent exaspérés, sachant que leurs amis causeront des problèmes ou se perdront. Franky sort ses machines, incitant l’équipage à les conduire à la guerre. Après avoir entendu Beast Pirates se moquer des habitants de la ville d’Okobore, Luffy commence à bouillonner de colère. Dans l’épisode 985, Luffy commencera probablement à attaquer tout le monde autour de lui. Si Zoro apprend ses raisons, il le rejoindra. Queen, qui a joué pour la foule, pourrait les reconnaître et déclarer que si quelqu’un capture les chapeaux de paille, il deviendra membre du Tobiroppo.