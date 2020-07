– – – – – – One Piece a été produit par Toei Animation et réalisé par Tatsuya Nagamine. C’était l’une des séries télévisées les plus populaires au Japon. Ils ont commencé leur diffusion au Japon sur Fuji Television. Ils ont diffusé plus de 900 épisodes et sont sortis dans divers pays. Il y a 20 saisons disponibles dans cette série. Quatorze films d’animation basés sur cette série one piece sont sortis dans les salles japonaises. Ces séries animées ont toujours été parmi les cinq meilleures émissions animées. Date de sortie One Piece Il y a une sortie pour chaque saison saison 1 créée le 20 octobre 1999, saison 2 le 21 mars 2001, saison 3 le 26 août 2001, saison 4 le 16 décembre 2001, saison 5 le 3 novembre, saison 6 le 9 Février 2003, saison 7 le 20 juin 2004, chaque épisode et saisons sont publiés entre l’année 1999-2020. L’épisode 934 a été créé le 26 juillet 2020. Beaucoup de personnages intéressants sont là dans cette série, ce sont Monkey D.Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Vinsmoke Sanji, Tony Tony Chopper, Nico Robin, Franky et Brook sont les plus importants personnages de cette série. Récompenses et classement La première ouverture de la série télévisée animée en une pièce a remporté le prix Animation Kobe Theme Song en 2000. En février 2001, cette série une pièce s’est classée 9e parmi les séries télévisées animées au Japon. Le premier voyage de cette série en une seule pièce a été nominé pour les cinquièmes prix annuels TV AVD. Lors d’une enquête nationale, cette série s’est classée 4e parmi les adolescents de l’émission Asahi TV, les lecteurs d’anime ont voté une pièce comme le 16e meilleur nouvel anime de l’année 2001 en juin 20022 et il a également nominé et remporté de nombreux prix. Le premier épisode de cette série lui-même a obtenu une note de 12,4%. Le one-piece d’anime a obtenu 1,9 million d’expressions de demande par mois en 2016 sur les plateformes vidéo internationales en ligne. Conclusion Cette série a une base de fans distincte au Japon et également dans d’autres pays. Les ventes et les notes sont élevées après les séries les plus célèbres Pokemon et Ojamajo. Regardons cette série qu’ils ont récemment lancée l’épisode no: 934. – – –

