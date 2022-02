One Piece : Découvrez les détails de la nouvelle version en live-action made in Netflix

One Piece est à la fois l’un des mangas et l’une des séries animées les plus populaires au monde, ainsi que l’une des plus longues, avec plus de 1 000 épisodes. Elle raconte l’histoire de Monkey D. Luffy et de son équipage, les pirates du Chapeau de paille, dans leur quête du trésor de One Piece.

Après avoir appris que la production de One Piece Live Action allait commencer, les fans de One Piece doivent être ravis et excités. Oui, nous comprenons votre enthousiasme. Betanews a rassemblé pour vous tout ce que vous devez savoir sur la série sur cette page, alors lisez-la jusqu’au bout.

One Piece est essentiellement basée sur le concept de pouvoirs opposés. Les forces du bien et du mal sont représentées par des pirates, des commandants, des familles nobles et une armée révolutionnaire. Le pouvoir des rêves est un sujet majeur dans la série manga, et il pousse les pirates du Chapeau de paille à poursuivre leur voyage quelles qu’en soient les conséquences. Presque tous les protagonistes du manga semblent avoir un récit de soutien dans lequel leurs rêves sont finalement ce qui les motive, et même les méchants ont révélé que les leurs ont été écrasés à un moment ou à un autre.

La série télévisée One Piece est créée par Tomorrow Studios pour Netflix et adaptée du manga du même nom. Aux côtés de Marty Adelstein, PDG de Tomorrow Studios, et de Becky Clements, présidente, Eiichiro Oda sera le producteur exécutif de la série. Le showrunner Steven Maeda est également producteur exécutif et scénariste du programme, avec Matt Owens. Diego Gutierrez, Allison Weintraub, Ian Stokes, Lindsay Gelfand, Laura Jacqmin, Jason Cho, Damani Johnson et Tom Hyndman sont parmi les autres personnes ayant contribué à l’ouvrage. Le rédacteur en chef de Weekly Shonen Jump, Hiroyuki Nakano, avait initialement annoncé la série le 21 juillet 2017, à l’occasion du 20e anniversaire du manga.

Épisodes et acteurs

La première saison de la série comprendra 10 épisodes, et l’intrigue commencera par la saga East Blue, selon une annonce faite en janvier 2020. « Romance Dawn » est le titre du premier épisode. Tous les acteurs des cinq premiers Chapeaux de paille ont été présentés sur le Twitter officiel de la série le 9 novembre 2021, tandis que le reste du casting a été dévoilé le 9 novembre 2021.

Début de la production de One Piece Live Action

Un listing pour One Piece a fait surface sur Netflix le 8 mars 2019, dans la catégorie « Programmes américains », mais a été rapidement supprimé le lendemain. Alors que la première saison a été annoncée en janvier 2020, elle a refait surface avec le logo Netflix Original. Monkey D. Luffy a été interprété par Zaki Godoy, Roronoa Zoro par Mackenyu, Emily Rudd, qui incarnera Nami, comme on peut le voir portant une chemise One Piece, Usopp par Jacob Romero Gibson, et Sanji par Taz Skylar.

Plus de deux ans après l’annonce initiale du projet par Netflix, le travail sur l’adaptation en live-action de One Piece a enfin commencé. Netflix a publié des photos des principaux acteurs sur le plateau de tournage le 2 février. « Le voyage de Luffy pour devenir un roi pirate vient de commencer », indique la légende. Dans un second tweet, Netflix a également fourni des photos des sièges de tournage des producteurs exécutifs Matt Owens et Steve Maeda. Matt Owens a abordé l’adaptation de la série dans un live stream YouTube organisé par des fans de la propriété en septembre 2020.

ONE PIECE is officially in production the road for Luffy to become the Pirate King has just begun pic.twitter.com/n2CzadWXh7 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 1, 2022

Owens a déclaré qu’il gardait l’espoir d’envisager de faire découvrir la franchise à de nouveaux publics grâce à l’adaptation en live action et que l’objectif des scénaristes pour chaque épisode est de recréer la capacité du manga à faire rire et pleurer. Néanmoins, l’arc East Blue pourrait être moins épisodique, et l’humour sera adapté aux sensibilités occidentales contemporaines. Owens a également révélé qu’après avoir souligné l’importance que la série avait déjà eue dans sa vie, Oda a donné son accord. En mars 2021, Maeda a posté sur les réseaux sociaux une photo de la porte d’un bureau portant le nom de Project Roger, laissant entendre que la production en personne de cette série avait repris.

Monkey D. Luffy, un enfant dont le corps prend les caractéristiques du caoutchouc après avoir mangé un fruit du diable, est le protagoniste de One Piece, qui est sorti pour la première fois en 1997. Lui et ses copains se sont alors lancés dans un voyage pour découvrir le trésor « One Piece » et devenir des rois pirates. Quatorze films d’animation et une série animée au long cours ont été produits à partir du célèbre manga. Netflix a d’abord révélé qu’un remake en live-action de 10 épisodes était en préparation en janvier 2020. En septembre 2021, ils ont dévoilé le logo et confirmé que le premier épisode de la série serait intitulé « Romance Dawn », d’après l’arc initial de l’anime. La série en live-action n’a pas encore de date de sortie précise.