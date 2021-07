One Piece chapitre 1019 spoilers : Quelle est la forme hybride de Yamato ?

Les spoilers de One Piece 1019 sont arrivés en retard une fois de plus pour cette semaine, juste quand l’anime revient de sa première pause. Le mois de juillet comportera le moins de chapitres possible, car le Japon va faire une pause olympique la semaine prochaine, ce qui affectera le manga et retardera d’une semaine certains épisodes de l’anime. Pour obtenir le programme complet des chapitres de ce mois, vous pouvez lire le programme des chapitres de One Piece pour juillet. C’est là que vous pourrez voir toutes les pauses manga à venir, afin que vous ne soyez pas surpris lorsqu’une pause apparaît soudainement.

Pour en revenir aux affaires du jour, les spoilers de One Piece 1019 ont été publiés, et nous allons examiner les dernières mises à jour à ce stade. Les récents chapitres du manga ont mis Jinbe et Who’s Who sous les projecteurs, et la plupart des fans attendent avec impatience les développements de ce côté-là. Il semble que le Who’s Who ait été facilement vaincu. En tout cas, c’est ce qui ressort de la dernière scène de son combat avec Jinbe. La prochaine fois qu’il apparaîtra, nous saurons avec certitude comment les choses se sont terminées.

Ce sera un combat plus facile pour Jinbe si cela s’arrête là. Et en tant que membre du Tobiroppo, on peut se demander si le Who’s Who peut être vaincu aussi facilement. Jusqu’à présent, nous avons vu la résilience des fruits du diable Ryu Ryu-nomi, et ils semblent persister peu importe les dégâts qu’ils subissent, il ne sera donc pas complètement surprenant que Who’s Who ait survécu aux attaques de Jinbe.

One Piece 1019 sortira officiellement ce week-end, mais d’autres spoilers seront publiés tout au long de la semaine et se termineront par la publication des scans complets d’ici vendredi. Les sites officiels anglais VIZ Media et Manga Plus distribueront des chapitres gratuits sur leur site Web ce week-end.

One Piece 1019 Spoilers

Le chapitre s’intitulera « Heliceratops ». Sur la page en couleur, l’équipage de Chapeau de Paille (en maillot de bain et bikini) chevauchent des requins-baleines dans la mer.

Le chapitre commence au « Live Floor », où Queen tire de multiples rayons sur Sanji. Sanji les évite en souriant ; il pense que Franky voudrait la technologie du corps de Queen. Le Dr Miyagi prépare une injection pour donner à Zoro leur médicament secret. Les Minks vont poignarder Zoro assez fort pour traverser les bandages que Sanji a fait. Zoro est effrayé (probablement parce qu’il a peur des injections ?).

Dans le sous-marin de l’équipage du Heart, ils ont fini de pomper l’eau de Luffy. Ils se demandent quel médicament ils doivent lui donner. Soudain, Luffy se met à crier.

Luffy : « Meatttt~~~ !!!! »

Heart Pirates : « Ehhh !!? »

Coupez maintenant à la tour du cerveau droit à l’intérieur du » Skull Dome « .

Nous voyons que les Gifters de la Division Blindée se battent maintenant contre les subordonnés de Sasaki. Ils aident Franky pendant qu’il se bat contre Sasaki dans un combat à un contre un. Sasaki dit que le robot de Franky est très résistant ; Franky lui retourne le compliment et lui dit qu’il est plus résistant qu’il ne le pensait. Sasaki décide de se transformer en sa forme hybride. Sasaki garde la tête du Triceratops, mais il conserve sa crinière. La moitié supérieure de son corps est similaire à sa forme humaine (il a des tatouages, un gros ventre et de longs bras) avec une peau de dinosaure. Et la moitié inférieure de son corps conserve les pattes arrière et la queue du Triceratops. Il a toujours la cicatrice en forme de V que Franky lui a faite sur le ventre.

Sasaki dégaine son épée ; elle est munie de petites lames sur les bords. Les petites lames se mettent à tourner, ce qui transforme l’épée en une sorte de foreuse. L’épée est nommée « Karakuri Rasentou » (qui signifie épée mécanique en spirale). Sasaki lève les yeux, et soudain, l’os de la collerette de sa tête de Triceratops se met à tourner sur son cou à grande vitesse. Cela permet à Sasaki de voler grâce au fait que l’os de la collerette agit comme des hélices d’hélicoptère. En voyant cela, Franky est stupéfait.

Franky à Sasaki : « Comment diable un dinosaure a-t-il pu faire quelque chose comme ça ? »

Sasaki : « C’est ce que font normalement les Triceratops. »

Sasaki utilise une nouvelle attaque « Heliceratops » (ヘリケラトプス) pour s’occuper des Gifters de la division blindée. Puis il attaque Franky avec son os à jabot rotatif et son épée Saw. Franky dévie son attaque avec des problèmes mineurs. Sasaki atterrit sur le sol juste en face de Franky Shougun, rangeant son épée et se préparant à se protéger. Sasaki se propulse vers lui à grande vitesse grâce à son os à jabot qui tourne, mais il fait une erreur, et au lieu de se pousser vers l’avant, il fait marche arrière. Il y a un silence pendant un court instant, puis Sasaki dit qu’il l’a fait intentionnellement pour avoir un peu de vitesse pour charger.

Sasaki court vers Franky Shougun avec sa nouvelle attaque appelée « Tamaceratops » (弾丸ケラトプス – Bulletceratops). L’attaque est très forte que les lance-roquettes de Franky Shougun sur son épaule gauche explosent même. Franky Shougun attrape Sasaki et le projette avec son attaque « General Suplex » (将軍スープレックス), et le fracasse au sol. Franky remarque que sa lame laisse quelques blessures au niveau du ventre de Sasaki, il pense donc que cette partie doit être son point faible.

Franky Shougun sort son épée « Franken » (フラン剣) et attaque Sasaki avec l’attaque « Shouri no V Flash » (勝利のⅤ(ブイ)フラッシュ). Cependant, Sasaki parvient à l’esquiver en volant dans le ciel. Franky Shougun s’engage dans un combat à l’épée contre Sasaki. Franky étant inexpérimenté en matière de combat à l’épée, c’est Sasaki qui prend l’avantage et finit par briser l’épée de Franky. Compte tenu de la situation, Franky crée une certaine distance pour charger sa prochaine attaque.

Sasaki le poursuit et l’attaque à nouveau avec son « Tamaceratops ». Cependant, Franky a fini de se préparer à temps pour l’attaquer avec « Canon général » (将軍 砲). L’attaque a touché Sasaki et l’a projeté en l’air. Sasaki crache du sang, mais il reste debout et contre-attaque. Sasaki s’envole et s’écrase sur Franky Shougun en utilisant une nouvelle attaque appelée « Magnumceratops » (マグナムケラトプス). L’impact est si fort que Sasaki parvient à détruire une partie du Franky Shougun. Cependant, Franky s’éjecte à temps, attrapant Sasaki par une attaque surprise.

Dans la foulée, Franky est allongé sur le sol et attaque Sasaki avec son « Franky Radical Beam » qui frappe et transperce le ventre de Sasaki. Franky est épuisé après cela ; Sasaki est tombé au sol avec les yeux roulés et saignant de la bouche. Coupez au sommet de la scène du dôme d’Onigashima, Kaidou (en forme hybride) combat Yamato (on ne voit leur kanabo s’entrechoquer que dans un seul panneau). Ils discutent pendant le combat.

Kaidou : « Yamato, je sais que tu es un adversaire de taille ! Bien que je n’avais pas prévu que tu manges le fruit du démon que j’ai obtenu au prix de grandes difficultés !! »

Yamato : « J’ai mangé le fruit du démon parce que j’avais simplement faim ! !! Je voulais naviguer en mer, mais à cause de cela, je suis maintenant incapable de nager ! !! ».

Nous voyons ensuite une partie du visage de Yamato sous sa forme hybride avec un museau et des dents pointues.

Yamato : « J’ai essayé de te tuer un nombre incalculable de fois, mais tu m’as toujours vaincu ! !! Cependant, c’est grâce à toutes ces défaites que je suis devenu plus fort ! !! ».

A la dernière page du chapitre, nous voyons enfin la forme hybride de Yamato (c’est magnifique). En plus de ce qui précède, nous voyons également que Yamato a de longues oreilles pointues et deux cornes qui sortent du front de Yamato (elles ont la même apparence que dans la forme de base mais ont changé de position). On dirait que le corps de Yamato a de la fourrure ; ses mains sont grandes et semblent avoir des griffes. Ses jambes sont comme celles d’un animal. Enfin, nous voyons qu’il y a du feu autour du corps et des cheveux de Yamato (comme la fumée que Luffy a autour de son corps quand il utilise le Gear 4), mais une partie de ce feu sort de ses coudes et de ses genoux.

Nous ne connaissons pas le véritable nom de son fruit du démon. C’est peut-être le modèle Byakko ou Kirin (ou autre chose). Yamato continue. Yamato : « Il y a une raison pour laquelle je n’ai pas quitté cet endroit, autre que cette menotte ! Si je ne me bats pas pour ce pays, je n’ai aucun droit de m’appeler « Oden » ! !! »

L’affrontement de Kaïdo et Yamato continue

Bien que le chapitre soit davantage centré sur le combat entre Franky et Sasaki, il semble que le clou du spectacle soit la poursuite du combat entre Kaido et Yamato. Le fruit du démon de Yamato apparaît pour la première fois dans le manga ainsi que sa forme hybride.

Nous espérons donc pouvoir en savoir plus sur son fruit du démon et ses pouvoirs. L’influence de Kaido et de ses compétences en tant que contrebandier de fruits du diable est une fois de plus évoquée, car il révèle qu’il lui a été très difficile d’obtenir le fruit du diable de Yamato. Bien que Yamato révèle qu’elle l’a mangé parce qu’elle avait faim, il semble que Kaido voulait le lui donner, mais que Yamato l’a mangé avant que Kaido ne se soit décidé.

D’autre part, Franky a décidé de s’attaquer à la technologie de Queen en tant qu’humain modifié. Il sera donc intéressant de voir comment cela va se développer dans les chapitres à venir. Et avec Sasaki attaquant Franky, il pourrait être désavantagé car il vise maintenant Queen. Nous verrons comment cela se développe au fil des chapitres. Une autre chose à noter est que Zoro va revenir, nous verrons donc comment il va contribuer à la guerre en cours.