One Piece : calendrier de diffusion des épisodes au mois d’août 2021



L’anime One Piece se poursuit ce week-end, marquant le début d’un mois d’août chargé. Pour le mois d’août, nous verrons cinq épisodes en un mois pour l’anime.

Il est rare que l’anime One Piece fasse des pauses, et même les Jeux olympiques n’ont pas affecté la sortie des nouveaux épisodes. Alors que d’autres anime comme Boruto ont fait une pause la semaine dernière en raison d’un conflit entre le calendrier de la première et les Jeux olympiques, l’anime One Piece n’a pas été affecté et s’est poursuivi avec la première d’un nouvel épisode.

Nous attendons donc également avec impatience un emploi du temps chargé pour le mois d’août, avec l’épisode 985 de One Piece qui devrait sortir dans quelques heures. C’est à ce moment-là que nous verrons le chaos commencer sur le plateau, alors que Luffy et Zoro en ont finalement marre que les Gifters gaspillent de la nourriture et dénigrent ceux qui restent dans la ville d’Okobore. L’aperçu du prochain épisode faisait allusion à l’arrivée d’Apoo sur le plateau, il semble donc que les choses vont enfin s’accélérer.

L’anime vient de commencer le raid d’Onigashima dans les épisodes suivants, il faudra donc un certain temps avant de voir la confrontation avec les élites de Beast Pirate. Pour l’instant, Big Mom serait également présente et se préparerait à rencontrer Kaïdou et ses subordonnés.

Pendant ce temps, Kaïdou appelle Tobiroppo car il semble qu’il a des choses importantes à discuter avec lui. Pendant que tout cela se passe, les samouraïs et le groupe de Law sortent discrètement du château tandis que Luffy et Zoro font des ravages dans le salon, ce qui en fait une énorme distraction du côté des samouraïs.

Calendrier des épisodes One Piece pour août 2021

Nous aurons cinq épisodes d’août pour les cinq dimanches correspondants du mois à partir de ce week-end. Le calendrier des épisodes d’anime One Piece pour août ressemble actuellement à ceci:

One Piece épisode 985 le 01 août 2021

One Piece épisode 986 le 8 août 2021

One Piece épisode 987 le 15 août 2021

One Piece épisode 988 le 22 août 2021

One Piece épisode 989 le 29 août 2021

Les prochains épisodes couvriront la fin du chapitre 980 de One Piece. Dernièrement, l’anime a progressé à raison d’un chapitre et demi par épisode. L’épisode précédent nous a emmenés à la fin du chapitre 979 de One Piece, donc en août, avec déjà cinq épisodes, ils devraient nous faire traverser au moins sept chapitres.

Aperçu

Le prochain épisode, One Piece, épisode 986, nous fera parcourir le chapitre 980 et une partie du chapitre 981, couvrant le chaos qui a commencé lorsque Luffy a fait exploser sa couverture. Zoro essaie de l’avertir, mais après avoir compris pourquoi Luffy est furieux, il se joint à lui et essaie de punir les donateurs qui gaspillent de la nourriture.

Cet événement a attiré l’attention de Kid et de Killer, et avec leur couverture maintenant déchirée, Queen les a remarqués, et il semble que c’est là que les combats vont commencer. Les prochains épisodes seront remplis de beaucoup d’action alors que nous verrons de quoi les Strawhats sont capables sur le terrain.

Les premiers membres de l’équipage aux Cent Bêtes à être impliqués étaient la tête d’affiche Apoo, et plus tard, lorsque Queen a remarqué que plusieurs des pires pirates de la génération étaient sur le plateau, ils ont encouragé d’autres surdoués à les attaquer. À partir de là, il est devenu clair que quelque chose se passait et Queen a offert une récompense à celui qui les a abattus.

Il a parlé d’un plan qu’il avait qui comprenait l’élimination d’un membre des Flying Six. Le Who’s Who a également parlé de la même chose, il devrait donc être intéressant de voir enfin comment se déroule toute l’action du manga. Ce sera pour les premiers épisodes en août, donc au moment où l’anime atteint la fin du mois, beaucoup plus d’action se sera développée.

Pour le streaming, l’anime One Piece est actuellement diffusé en ligne sur ADN en France.