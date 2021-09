On The Verge : la nouvelle série comédie avec Julie Delpy débarque sur Canal+

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle série comédie à suivre ? Vous tombez bien, car Canal+ va lancer ce lundi 6 septembre dans la soirée à partir de 21H05 sa nouvelle série intitulée « On The Verge ». Avec 10 épisodes, les amateurs du genre comédie dramatique auront ainsi de quoi s’occuper chaque lundi. Il s’agit de la première série créée par la comédienne et réalisatrice Julie Delpy, à qui l’on doit déjà le tout récent film « My Zoé ». Et elle fera évidemment aussi partie du casting aux côtés d’Elisabeth Shue et de Sarah Jones. Mais que nous réserve alors cette nouvelle série ? C’est justement ce que nous allons voir dans cet article.

« On The Verge », de quoi ça parle ?

Pour sa première série comédie dramatique, Julie Delpy a décidé de s’attaquer à un sujet que beaucoup d’autres cinéastes ont déjà abordé dans leurs films, l’amitié. Et pour ce projet, la cinéaste a décidé de nous parler de la vie trépidante de quatre amies façon « Desperate Housewives » ou encore « Sex and the City », mais en plus soft.

« Ça m’intéressait de voir des amies dans des conditions sociales différentes, car j’aime bien mélanger le social et la comédie. Montrer une femme mariée qui a un peu laissé tomber sa carrière avec un mari développeur qui a fait carrière dans la Silicon Valley ; une chef d’entreprise qui travaille très dur parce que c’est elle qui soutient sa famille ; ou encore une qui galère parce qu’elle a fait les mauvais choix et se retrouve à nourrir ses enfants avec des cornflakes le soir » a expliqué la créatrice lors d’une interview.

« On The Verge » nous emmène donc dans une ville de Los Angeles pré-Covid, où quatre amies en pleine crise de la quarantaine tentent de jongler tant bien que mal entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Nous avons Justine, une cheffe française dans un restaurant à la mode négligée par son époux. Elle va vite trouver un moyen d’émancipation très inattendu lorsqu’un éditeur lui demande d’écrire un livre de cuisine, qu’elle va au fil des recettes transformer en un livre racontant sa vie. Il y a également Anne, une styliste et propriétaire d’une boutique de vêtements, Yasmine, une femme au foyer voulant relancer sa carrière professionnelle après un congé de maternité de 12 ans, et enfin, Ella, une mère célibataire de trois enfants issus de trois pères différents. Bref, une bande d’amies avec des tas de problèmes qui vont devoir se serrer les coudes pour réussir à aller de l’avant.

Qui verra-t-on au casting ?

Comme nous le savons déjà, à part son rôle de créatrice et de réalisatrice, Julie Delpy fera également partie du casting de la série. Elle incarnera ainsi le rôle de Justine, l’un des personnages principaux de cette comédie. Avec elle, nous verrons également Elisabeth Shue dans le rôle d’Anne (The Boyz, Coba Kai), Sarah Jones dans le rôle de Yasmin (The Very Black Show) et Alexia Landeau dans le rôle d’Ella (2 Days In New York, Marie-Antoinette). On pourra également voir d’autres acteurs comme Mathieu Demy, Troy Garity, Timm Sharp, Giovanni Ribisi, Christopher Convery, Jayden Haynes-Starr et encore tant d’autres que nous vous laissons découvrir au fil des épisodes.

ON THE VERGE - Bande-annonce

Lire cette vidéo sur YouTube

Donc, si vous êtes fans de comédie dramatique et si vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir, rendez-vous sur Canal+ à partir de 21H05 pour découvrir les premiers épisodes de cette nouvelle série intitulée « On The Verge ».