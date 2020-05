On My Block Season 4: toutes les mises à jour et où regarder

– Publicité –



Mises à jour On My Block Season 4: On My Block est l’une des émissions les plus populaires et les plus appréciées sur Netflix. Après un an d’attente, On My Block nous a finalement honoré avec la saison 3. On My Block est basé sur des amis brillants de la rue du centre-sud de Los Angeles qui se frayent un chemin à travers le lycée.

Ces amis font face au danger de faire sortir leur ami d’un gang et même les amis se transforment en romance. La première saison de l’émission a été diffusée sur Netflix le 16 mars de l’année 2018. Jusqu’à présent, il y a 3 saisons de l’émission. La troisième saison a été créée le 11 mars 2020. Après que la troisième saison a été très appréciée, le public est ravi de savoir s’il y aura une 4e saison de l’émission.

On My Block Season 4 Date de sortie

– Publicité –

Trois saisons de la comédie pour adolescents sont terminées, et maintenant il est temps pour sa quatrième saison. Pourtant, il n’y a pas de déclaration officielle concernant la date de lancement de la saison On My Block 4. Néanmoins, il est certain qu’il y aura un an car la fin de la troisième année a tout abandonné. Vous pouvez le diffuser sur Netflix.

Qu’attendre de la saison 4?

Le mystère de la série Lil ’Ricky pourrait être résolu! Dans une interview, le co-créateur Eddie Gonzalez a affirmé que c’est une question à laquelle ils souhaitent répondre dans la saison 4. C’est une bonne nouvelle pour quiconque est mort de curiosité.

De plus, certaines parties de l’histoire seront racontées via des flashbacks. Les flashbacks aborderont en particulier ce qui est arrivé aux six personnages principaux de la série. À la fin de la saison 3, nous avons vu un tas de montages des six personnages principaux et nous avons été suspendus.

Les flashbacks nous aideront à comprendre ce qui a changé entre les six personnages au cours de la période de deux ans.

On My Block Saison 4 Cast

Sierra Capri

Jason Genao

Brett Grey

Diego Tinoco

Jessica Marie Garcia

Julio Macias

– Publicité –