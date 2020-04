On My Block Season 4 Date de sortie prévue, [CAST], Tracé et autres détails

– Publicité –



On My Block est une collection de comédie dramatique. Netflix est actuellement en première. Le 11 mars 2020, 3 ont publié l’année My Block. On My Block Saison 4 attendue par les fans actuellement. La série a atteint le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. La première saison a frappé les écrans en 2018.

Quand peut-on s’attendre à la sortie de la saison 4 d’On My Block?

Il n’y a aucun conseil à ce sujet. Il faut un certain temps pour regarder l’état de la planète, nous ne pouvons rien dire. Un coup d’œil a été abandonné vers mars de chaque année à cause de 2018. Nous pouvons donc dire que cela pourrait arriver vers mars 2021. En attendant, attendons la bande-annonce. Nous vous tiendrons au courant de la date de lancement de cette série.

On My Block Casting de la saison 4: qui y est?

Bien que rien ne soit actuellement confirmé, nous nous attendons à ce que les éléments suivants se réunissent tous pour environ quatre personnes: Monse (Sierra Capri), Cesar (Diego Tinoco), Ruby (Jason Genao), Jamal (Brett Gray), Jasmine (Jessica Marie Garcia) et Spooky (Julio Macias). Bien que, compte tenu de la finale de la saison trois (plus de détails ci-dessous), tout est possible.

Y a-t-il encore une bande-annonce?

Eh bien, ce n’est pas une bande-annonce. Le tournage n’a pas commencé. Le lancer n’est pas sûr. Il y a donc beaucoup de travail avec les fondateurs de cette émission. Mais la bande-annonce arrivera sous peu. Vous serez informé par nous s’il y aura une déclaration officielle des fabricants de cette série ou de Netflix. Jusque-là, continuez à vérifier les comptes.

Qu’est-ce que le tracé de la saison 4?

Étant donné que jusqu’à la saison 3, l’équipe a été au centre d’un nouveau problème chaque nouvelle année car il n’y a aucune confirmation, nous pouvons nous attendre aux deux – un saut de temps d’une année pourrait entraîner un nouveau problème dans leur vie.

Avec ce que nous avons vu, il est évident que Monse comprend un nouveau groupe d’amis, Jasmine et Ruby sortent ensemble, mais Ruby est proche Brett, aujourd’hui, Brett a rejoint l’équipe de football et Cesar est vu à la tête du Santos. Les fans attendent que tout cela revienne comme toujours.

