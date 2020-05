On My Block Season 4: Date de sortie et tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



On My Block Saison 4: On My Block est l’une des séries d’adolescents tendances sur Netflix. C’est une série assez réussie qui a jusqu’à présent diverti ses fans avec les 3 saisons. La série a été bien accueillie par les critiques et les fans. C’est également l’un des meilleurs drames fluides sur Netflix.

Les fans veulent maintenant plus de la série et c’est pourquoi ils posent constamment des questions sur les mises à jour de renouvellement. Ici, nous vous fournissons toutes les informations sur la saison à venir que nous connaissons jusqu’à présent.

On My Block Season 4 Renewal Status and Release Date:

La 3ème saison de la série est sortie au plus tard en mars 2020. Eh bien, nous attendons l’annonce du renouvellement car c’était une grande série. Si le renouvellement a lieu, nous pourrions nous attendre à la sortie d’ici 2021.

La prémisse d’On My Block

L’histoire de la série tourne autour de la vie de quatre amis au lycée. Ils ont toujours des ennuis. Leur patience et leur intelligence sont constamment mises à l’épreuve dans la série. L’histoire prend un tour lorsque les amis doivent affronter des gangs locaux. Leur vie devient alors une épave complète. Les 2 saisons ont montré comment ils entretiennent toujours leur amitié et gèrent leurs luttes.

Beaucoup de drame et bien plus sont attendus de la nouvelle saison de la série. Cependant, aucune information sur l’intrigue n’a encore été révélée par les créateurs. Donc, le mieux que nous puissions faire est d’attendre patiemment et d’espérer le meilleur.

