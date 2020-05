ON MY BLOCK Saison 4: date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Une série Netflix très attendue sur mon bloc est prête à sortir sa saison 4. C’est une série télévisée Web pour adolescents américaine qui a déjà lancé sa troisième saison et la suivante est sur le point de surprendre son public cible.

Ce drame a été développé par Lauen Lungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft. Crazy Cat lady était la société de production de la série et le format audio Dolby Digital a été utilisé.

le spectacle a plu aux fans aimés et tout est super suite. Si nous comptons sur les experts, la raison de son succès est que la plupart des adolescents se connectent au spectacle et aussi, à son drame spéculatif par le casting et au scénario de la série.

Date de sortie de ON MY BLOCK Saison 4

Aucune date officielle n’a été communiquée par les autorités. Cependant, le spectacle a été présenté pour la première fois le 16 mars 2018, la deuxième suite a été lancée le 29 mars 2019 et sa troisième saison a été créée le 11 mars 2020. Pour garder cela à l’esprit, nous prévoyons que sa prochaine saison sera diffusée en mars 2021. mais cette situation d’emprisonnement à cause du COVID-19 à travers le monde a un effet critique sur la vitesse d’assemblage de la série.

SUR MON BLOC Saison 4 Cast:

Le casting de la série était toujours derrière le rideau, mais nous souhaitons voir Sierra Capri à Monse, Diego Tinoco à Cesar, Brett Gray à Jamal, Jason Genao à Ruby, Jessica Marie Gracia à Jasmin et Julio Macias à Spooky.

L’histoire:

L’intrigue de l’histoire n’est pas encore révélée, mais elle prédira que l’histoire tourne autour du groupe d’amis adolescents et dans la piste à venir, ils traitent des nouveaux problèmes. Dans la saison 3, le groupe d’amis adolescents commence à se séparer un peu pour une raison quelconque. Monse rejoint le nouveau groupe et ruby ​​commence à prendre ses distances avec Brett et Cesar. En tant que fans, nous souhaitons voir ses retrouvailles et revenir ensemble comme une grande famille.

