On My Block: Que savons-nous de la saison 4

On My Block Saison 4: Netflix a un nombre final de spectacles incroyables, et tous les spectacles sont de grands spectacles qui sont appréciés par le public. Et l’un de l’émission est On My Block, c’est une belle émission qui tourne autour de quatre amis et comment ils parviennent à rester dans un quartier sombre et dangereux.

En outre, il montre comment la vie américaine contemporaine parvient à résoudre des problèmes généraux d’amitié, de loyauté et plus encore. Cela montre également les problèmes de la communauté noire et des familles vivant dans un quartier dangereux, c’est quelque chose que l’Amérique et les autres Premières nations ont oublié.

On My Block Season 4 Date de sortie

On My Block saison 3 est sortie en mars 2020. La saison a été très appréciée du public. Les fans et les critiques ont tous deux apprécié le spectacle et adoré le spectacle. Néanmoins, Netflix n’a pas encore annoncé la quatrième saison de l’émission.

Après une saison 3 incroyable, les fans attendent avec impatience l’annonce de la saison 4. Mais Netflix n’a fait aucune annonce concernant la saison 4. En outre, il peut y avoir un retard dans la sortie de la saison 4 et nous pourrions peut-être voir que quelque part en 2021 parce que le coronavirus pandémique actuel a touché toutes les maisons de production. Mais, le casting de l’émission a montré des réponses positives envers l’émission.

Sierra Capri, a discuté avec Entertainment ce soir que la fin des émissions est l’une des fins réalistes de l’émission. Les gens évoluent et grandissent et parfois ils se séparent. La façon dont une personne était il y a deux ans est différente.

Jason Genao a déclaré que «Oscar était César quand il avait l’âge de César, puis il a grandi et a compris ce que cela signifiait vraiment d’avoir une vie. Alors César a fait tout cet aspect où il était, la petite chose innocente, et se transforme en Spooky, et maintenant j’espère qu’il va apprendre. Et je pense que c’est comme ça que ça évolue. «

Diego Tinoco, a dit qu’il a de grands espoirs pour la saison 4 et dit qu’il fait confiance aux écrivains et que l’histoire n’est pas encore terminée comme la vie. Selon lui, le personnage qui joue traverse beaucoup de choses traumatisantes dans sa vie.

