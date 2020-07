On dit que HITMAN 3 est le premier vrai jeu de tueur pour la PS5

JEUX FK Le petit Jeu des Animaux d'Ici - Dès 3 ans

Un jeu de cartes drôle et évolutif. Observation et réflexe : tous retournent une carte. Si 2 vaches apparaissent : Meuh ! Meuh ! On les imite. On dispose toutes les cartes faces cachées. A son tour, chaque joueur en découvre une et la laisse visible. Dès que deux animaux identiques apparaissent, le premier