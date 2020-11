On dirait qu’un développeur de World of Warcraft: Shadowlands est un fan de Trivium

World of Warcraft: Shadowlands est enfin là et les joueurs du MMORPG s’entassent, brisant son nouveau plafond de niveau et découvrant tout ce que la nouvelle extension contient. Une découverte que les fans ont soulignée en particulier suggère qu’il y a un fan de métal dans l’équipe de développement de l’extension – il s’avère qu’il y a une quête nommée d’après une chanson de Trivium.

Le joueur de WoW Christian Gorlewski a publié un tweet (inclus ci-dessous) révélant qu’il y a une quête appelée dans le royaume de Shadowlands ‘Maw’, appelée « Drented and Torn Asunder » – un nom qui sera familier aux fans de longue date du groupe, c’est le nom de la piste quatre sur le deuxième album de Trivium Ascendancy (et un banger absolu à cela). Le leader Matt Heafy lui-même a retweeté la découverte en disant: «Vous adorez la voir!».

Il n’y a pas encore beaucoup de détails connus sur la toute nouvelle quête Drowned and Torn Asunder, à part son objectif est de «libérer huit noyades Kyrian à Gorgoa, la rivière des âmes». De plus, le terminer vous rapportera une bonne part d’or et d’argent, ainsi que 8 150 XP, 75 points de réputation auprès des Ve’nari et un peu de Stygia selon Wowhead.

Il semble que ce ne soit pas non plus la première fois que le groupe inspire des noms de quêtes WoW. Comme le soulignent certains fans sur Twitter, le patch 8.3 de WoW – Visions of N’Zoth a ajouté des quêtes appelées « Built to Fall » et « Through Blood and Dirt and Bone » – tous deux également les noms des chansons de Trivium. Coïncidence? Nous ne pensons pas.

Vous adorez le voir! @Blizzard_Ent @Warcraft https://t.co/wUHAOAfg54 – Matthew kiichichaos Heafy (@matthewkheafy) 26 novembre 2020

Si vous souhaitez vous plonger dans le nouveau contenu maintenant l’extension est là, assurez-vous de jeter un œil à notre guide de mise à niveau de WoW Shadowlands et à la façon de fabriquer des objets légendaires dans WoW Shadowlands récapitulatif pour quelques conseils pratiques.