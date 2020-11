On dirait qu’il y aura sur le produit phare de Nokia cette année

Le produit phare Snapdragon 865 de Nokia pourrait ne pas être lancé cette année.

Le téléphone est apparemment retardé jusqu’au premier semestre 2021.

Compte tenu des délais de lancement irréguliers de HMD Global, ce n’est pas vraiment surprenant.

Appelez cela la malédiction de la pandémie ou la simple mauvaise gestion, mais il semble que le Nokia 9.3 PureView, ou quel que soit le nom du prochain produit phare de la société, ne sera pas commercialisé cette année.

Selon le pronostiqueur Nokia Anew, le successeur du Nokia 9 PureView a été reporté à l’année prochaine, en particulier au premier semestre 2021. La date ou le mois exact de lancement est encore inconnu, mais nous ne serions pas surpris si cela est poussé encore plus loin ou si HMD Global décide pour ignorer complètement le produit phare Snapdragon 865.

Selon les rumeurs précédentes, le soi-disant Nokia 9.3 PureView a été retardé plusieurs fois cette année. Un rapport publié en septembre a établi le lancement du téléphone en novembre de cette année. Cela ne s’est clairement pas produit et il n’y a pas de teasers ou d’annonces officiels de HMD Global suggérant que le téléphone sera lancé de sitôt. Pour ce que cela vaut, nous avons demandé à HMD plus tôt ce mois-ci s’il prévoyait de lancer un téléphone phare avant la fin de 2020, mais il a refusé de commenter.

Il n’est pas surprenant que les plans de lancement phare de HMD Global semblent être en suspens. La société a eu le même problème avec le Nokia 8.3 5G, qui ne l’a fait que six mois après sa première annonce en mars de cette année.

Cela dit, les longs écarts entre les téléphones Nokia phares sont définitivement déroutants et nous amènent à nous demander ce que pense l’entreprise. Cela fait bien plus d’un an que le produit phare Nokia 9 a lancé un penta-caméra, cela aussi avec un chipset plus ancien. HMD Global a vraiment besoin de se ressaisir s’il veut rester compétitif et pertinent dans l’industrie des smartphones.

Pour l’instant, il semble que la société se concentre davantage sur le retour des téléphones rétro nostalgiques que sur la création d’appareils Android qui comptent.

