On dirait que les sauvegardes de jeux PS5 ne peuvent être sauvegardées que sur PS Plus Cloud

Maintenant que les critiques et les membres de la presse ont la main sur la PlayStation 5 et ont passé beaucoup de temps à tester la console, un certain nombre de choses sont apparues – bonnes et mauvaises – que vous voudrez garder à l’esprit. lors de votre achat.

Comme nous l’avons expliqué hier, la PS5 dispose de 667,2 Go d’espace de stockage utilisable sur son SSD et les extensions de stockage ne seront pas prises en charge au lancement. Malheureusement, vous ne pourrez pas non plus transférer vos jeux PS5 sur un disque dur externe. Si vous manquez d’espace, vous devrez supprimer et retélécharger vos jeux PS5. Les gens de Polygon ont maintenant fait une autre découverte: contrairement à la PS4, la PS5 ne nous permet apparemment pas de transférer nos fichiers de sauvegarde PS5 sur une clé USB.

Cela signifie que vous devrez conserver vos fichiers de sauvegarde PS5 sur le lecteur de votre console. Maintenant, si vous avez déjà connu des sauvegardes corrompues, vous savez à quel point la sauvegarde religieuse de vos fichiers de sauvegarde devrait vous venir naturellement. En cas de sauvegarde de votre PS5, votre seule option est de payer pour PS Plus et d’utiliser le stockage en nuage pour sauvegarder vos données.

C’est un peu décevant. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai payé PS Plus; Je n’ai pas joué à un jeu multijoueur depuis Overwatch il y a des années, et se moque complètement des jeux mensuels. Le fait de devoir payer uniquement pour sauvegarder les données de sauvegarde est certainement une déception.

Cependant, il convient de noter que la PS5 est livrée avec une fonction de sauvegarde et de restauration du système, qui vous permet de sauvegarder des jeux, des applications et des données sur une clé USB. Le problème est qu’il s’agit davantage d’une fonction de récupération qui s’apparente à des fonctions de sauvegarde / récupération d’ordinateur. Il n’est pas possible de l’utiliser pour les sauvegardes de jeu régulières.

En espérant que Sony dispose d’une fonction de sauvegarde USB prête à être mise en ligne dans une future mise à jour du micrologiciel.

[Source: Polygon]