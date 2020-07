On dirait que les précommandes de Samsung Galaxy Note 20 seront livrées avec des Galaxy Buds Live gratuits

Dans environ six jours, le Samsung Le duo Galaxy Note 20 sera officiel, avec le haricot en forme de rein Galaxy Buds Live. Le prix commencera probablement à 949 € pour le Galaxy Note 20 4G et son La variante 5G devrait coûter 1049 €. Le Galaxy Note 20 Ultra 5G specced-out sera probablement vendu au prix de 1349 €. Inutile de dire que les prix sont à l’extrémité supérieure du spectre et le chaebol a quelque chose en tête pour adoucir l’affaire.

@Slashleaks (via AndroidCentral) a publié une brochure en provenance d’Indonésie et selon elle, la pré-commande du Note 20 ou Note 20 Ultra vous permettra d’obtenir gratuitement les Galaxy Buds Live. Par une fuite précédente, les véritables écouteurs sans fil coûteront 189 € s’ils sont achetés séparément. Aux États-Unis, ils iront apparemment pour 169 $.

Elles sont pour offrir une annulation active du bruit, des optimisations sonores AKG et 28 heures d’autonomie.

La brochure révèle également que Samsung ouvrira les précommandes du Galaxy Note 20 le 6 août et qu’elles dureront jusqu’au 19 août. Cela signifie que les téléphones seront mis en vente le lendemain, ou le 21 août. rapporté précédemment.

Il y a un autre accessoire à gagner aussi avec les réservations Galaxy Note 20

Les clients pré-réservant l’appareil recevront un bon d’une valeur d’environ 180 $ et si vous n’aimez pas le Galaxy Buds Live, il y aura également une option pour opter pour le Galaxy Buds Plus, au prix de 150 $.

Indépendamment de ce que vous recherchez, l’offre de pré-commande est assez tentante et elle vous fera perdre environ 200 $ sur le prix de détail du Note 20.

Cela dit, tout le monde ne veut pas nécessairement des écouteurs sans fil gratuits et il est juste décevant de voir que Samsung poursuit sa tendance de produits phares à des prix exorbitants, malgré le sort du Galaxy S20.

En plus de cela, le Galaxy Note 20 fera apparemment de nombreux compromis tels qu’un dos en plastique, un écran plat avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une version rétrogradée du S Pen.