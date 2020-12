On dirait que le Redmi Note 9 Pro 5G se dirige vers l’Inde avec un nouveau nom

Crédit: Fourni par Xiaomi

Xiaomi pourrait lancer le Redmi Note 9 Pro 5G en Inde sous le nom de Mi 10i.

La société peut également lancer le nouveau Redmi Note 9 en tant que Redmi 9 Power dans le pays.

Xiaomi a récemment révélé un nouvel ensemble de téléphones sous sa série Redmi Note 9 en Chine. La plus grande différence entre ces Redmi Note 9 et les modèles précédents est la connectivité 5G, les écrans 120 Hz et de meilleures caméras. Maintenant, il semble qu’au moins un ou deux nouveaux appareils Redmi se dirigent vers l’Inde avec un nouveau nom.

Selon une liste de la console Google Play repérée par Développeurs XDA et pronostiqueur Mukul Sharma, Xiaomi lancera le Redmi Note 9 Pro 5G en Inde sous le nom de Mi 10i. Le téléphone porte le nom de code Gauguininpro, où le deuxième «in» indique un lancement en Inde.

La liste confirme également la présence du Snapdragon 750G – un autre indicateur fort que le Mi 10i est en effet un Redmi Note 9 Pro 5G renommé.

Le lancement du téléphone fait suite au lancement du Moto G 5G en Inde. L’appareil Motorola Rs 20999 (~ 285 $) comprend également le chipset Snapdragon 750G et peut-être que Xiaomi veut le concurrencer en apportant un téléphone 5G encore moins cher sur le marché indien.

Lire aussi: Les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter

Dans un autre cas de changement de marque curieux, un téléphone appelé Redmi 9 Power a également apparu sur la console Google Play. La liste montre qu’il imite le chipset Snapdragon 662 du modèle chinois Redmi Note 9 4G, qui à son tour semble être un Poco M3 renommé et visuellement modifié. Les gens à XDA ont également confirmé qu’il s’agissait d’une variante indienne du téléphone chinois.

Xiaomi vend déjà un Redmi Note 9 compatible 4G en Inde avec le MediaTek Helio G85, il est donc évident que la société s’engage sur la voie du changement de marque. Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons la société renommer des téléphones, mais pour être honnête, nous en avons un peu marre de suivre tous ces nouveaux noms. Êtes-vous d’accord?