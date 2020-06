On dirait que le Galaxy Fold 2 aura une capacité de batterie inférieure à celle de son prédécesseur

Comme son ancêtre, le nouveau téléphone pliable aura deux batteries à l’intérieur, qui portent apparemment les numéros de modèle EB-BF916ABY et EB-BF917ABY, avec des capacités nominales de 2090mAh et 2275mAh, respectivement.

Cela donnerait au Galaxy Fold 2 une capacité combinée de 4 365 mAh. À titre de comparaison, Le Galaxy Fold a une capacité de 4380 mAh.

Certes, la différence n’est pas énorme, mais il est toujours un peu déroutant que Samsung soit censé équiper le Galaxy Fold 2 d’une batterie plus petite. Les téléphones pliables sont présentés comme des appareils multitâches et de productivité, ce qui rend la durée de vie de la batterie encore plus importante.

L’OG Fold arbore un écran principal de 7,3 pouces et un écran de couverture de 4,6 pouces. le Le Galaxy Fold 2 serait un peu plus grand, l’écran principal mesurant 7,59 pouces ou 7,7 pouces et l’affichage extérieur atteignant 6,23 pouces.

L’écran interne devrait prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le rendra plus gourmand en énergie. Cependant, cela sera probablement contré par le Technologie de fond de panier LTPO, qui augmentera l’efficacité énergétique jusqu’à 20%.

Donc, si la durée de vie de la batterie diminue ou reste la même reste à voir.

Le Galaxy Fold 2 sera probablement annoncé le mois prochain. Bien qu’il puisse être équipé de batteries plus petites, ce sera toujours un énorme mise à niveau par rapport au premier appareil pliable de Samsung, grâce à un chipset plus rapide, un écran plus robuste et de meilleures spécifications de l’appareil photo. Autrement dit, si les rumeurs se révèlent être vraies.

Il devrait coûter environ 1880 $ à 1895 $, ce qui le rendra un peu plus abordable que l’appareil d’origine. Aditionellement, des variantes moins chères seraient également en préparation.

Parallèlement au Galaxy Fold 2, Samsung aurait également lancé la version 5G du Galaxy Z Flip pendant l’événement.