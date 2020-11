On a demandé à une étudiante en théâtre de faire un monologue dramatique de n’importe quel film, elle a choisi de manière hilarante Austin Powers

Vous pouvez remercier la comédienne Lisa Gilroy pour ce moment de belle folie, partagé à travers la sienne Twitter page, alors qu’elle lisait une partie de la scène de la thérapie de groupe du premier Austin Powers film dans le cadre d’un exercice dans son cours d’art dramatique. Prenant certaines des affirmations les plus scandaleuses, mais pas toutes, de la trame de fond tragique du Dr Evil, Gilroy livre les lignes dans son appareil photo avec une énergie impassible professionnelle. Mieux encore, le tout est imprégné d’une véritable inflexion d’appât aux Oscars et d’un jeu de visage qui chevauche cette ligne fine entre la sottise des mots et le drame du moment.