Omen peut se téléporter à travers une fenêtre sur le site B sur l’Ascension à VALORANT

L’étape enveloppée d’Omen est l’une des capacités les plus polyvalentes VALORANT. Les joueurs peuvent se téléporter vers un nouvel emplacement sans traverser une zone ouverte et peuvent repositionner et confondre les ennemis.

UNE VALORANT Le joueur récemment découvert Omen peut utiliser cette capacité pour se téléporter à travers une fenêtre sur le site B sur l’Ascension.

Le joueur a utilisé le mur de Sage pour se renforcer en B principal près de la caisse que l’orbe fait apparaître à chaque tour. Il y a des ouvertures en haut du mur qui ne sont pas accessibles par la plupart des agents. Cependant, le mur de Sage permet aux joueurs de voir dans le site B et de collecter des informations avant de pousser le site.

Le joueur d’Omen a utilisé la fenêtre pour plus que des informations alors qu’il se téléportait sur le site en utilisant la capacité Shrouded Step. La plupart des joueurs s’attendent à ce que les ennemis sur le site sans quitter B main, le joueur a donc pu surprendre l’autre équipe de manière cohérente. Les joueurs en défense ne restent généralement pas assis en B principal, ce qui rend cette stratégie viable. Les équipes trouveront probablement le truc après quelques tours, alors assurez-vous de l’utiliser avec parcimonie.

De nombreux joueurs ont exprimé leur enthousiasme à propos du nouveau spot et de son utilité dans les matchs. On ne sait pas si cela a toujours été possible ou si une mise à jour a permis à Omen de se téléporter à travers la fenêtre. Quoi qu’il en soit, c’est une stratégie utile pour les joueurs d’Omen et dont tous les joueurs doivent être conscients.