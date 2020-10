Omari Hardwick de Spell révèle les films qui l’ont le plus effrayé en tant qu’enfant

En ce qui concerne les films d’horreur, à peu près tous les cinéphiles ont leurs favoris, qu’il s’agisse de classiques comme Psycho ou Nuit des morts-vivants ou des hits plus récents comme Sortez et Héréditaire. Ceux qui ont grandi avec des films d’horreur en ont aussi probablement quelques-uns qui les ont vraiment effrayés dans leur jeunesse. C’est en effet le cas d’Omari Hardwick, dont le dernier film, Épeler, offre quelques sensations fortes. Et l’ancien Puissance l’acteur a un faible pour une image d’horreur emblématique.